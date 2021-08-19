經發局19日於市府舉辦購物節優惠店家招募說明會。（陳世宗攝）

台中購物節自2019年開始已連續舉辦兩屆，去年締造登錄金額90億元、帶動經濟效益超過360億元佳績。市府為振興在地經濟，今年已瞄準中央振興券千億商機積極籌備台中振興方案，搭配台中購物節，待中央振興券相關規定底定後，將宣布方案。經發局19日舉辦購物節優惠店家招募說明會，盼全市一起拚經濟。

經發局長張峯源表示，據經濟部統計處今年6月數據顯示，於三級警戒措施下，全台零售業營業額年減13.3％，其中餐飲業年減39.9％，兩者皆為有統計資料以來最大減幅，如何紓困店家、振興經濟成為當務之急，市府積極規劃購物節振興方案，盼幫助台中產業復甦。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林說，在地店家做好準備，迎接台灣年度最大的購物活動。這兩年受疫情影響，旅宿業、餐飲業及很多小型企業都裁員、減薪，甚至關門歇業，對店家衝擊很大，現在中央有振興券，加上市府將舉辦購物節，期待全台灣民眾都能來台中消費活絡經濟。

張峯源表示，今年台中購物節優惠店家不僅將去年3萬7000家全部囊括進來，更擴大邀請傳統市場、夜市、商圈、餐飲、美容美髮、觀光休閒、交通運輸、各地方產業館等一起加入，目標達到5萬家；除延續提供優惠店家消費金額「3倍」累計，將配合振興券提出具吸引力方案，增加民眾參與誘因。

張峯源強調，受到疫情影響，許多民眾及店家消費模式都有所轉變，今年度與線上購物、行動支付業者共同合作，讓台中購物節優惠店家融合實體店家與線上、電視購物平台、行動支付平台，多元消費管道皆可參與，讓全民一起消費購物拼經濟，登錄發票抽大獎。