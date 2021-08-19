受困穿山甲經工作站同仁小心解救後重獲自由。(林務局嘉義林區管理處提供／劉秀芬台南傳真)

林務局嘉義林區管理處玉井工作站今年6月下旬接獲民眾通報，台南山區一處私有果園有穿山甲遭圍網纏繞受困，即立刻派員前往解救，所幸穿山甲無大礙，當日即進行野放。嘉義林管處呼籲果農可向當地縣市政府申請電圍網補助，既能防範猴害也可避免傷及野生動物。

玉井工作站表示，民眾為減少芒果產季猴害，在果園四周架設傳統圍網，常造成野生動物受困，尤以鳥類、小型哺乳類居多，若沒能及早發現，將使野生動物受傷或死亡。

台南山區一處私有果園為防猴害，於果園四周架設圍網，不料穿山甲因視力不佳，穿過圍網遭網繩纏繞，並因驚嚇蜷縮，導致網繩嵌入鱗片內無法掙脫，幸好熱心民眾發現通報，經工作站人員小心剪除並確認鱗片內無網繩後，因該成年穿山甲四肢無明顯外傷，且活動力大，當日就近直接野放。

林務局表示，自2015年即推動補助農民以電圍網防治獼猴危害，標準電圍網電流為高電壓低電流，且為間隔1.5-2.5秒脈衝，不會造成人或動物受傷，碰觸只會受驚嚇及痛感，相較傳統圍網，可有效驅離野生動物並免於纏繞受困，可向鄉、鎮、區）公所申請補助。

嘉義林管處玉井工作站也強調，民眾在野外發現野生動物，應秉持「不餵食、不侵擾、不捕捉」之原則。倘有受困、受傷需要救援，可通報各縣市政府市民專線（1999）、農業局（處），由專業人員到場協助處理，避免貿然接觸使動物受驚展開攻擊。