國民黨主席參選人朱立倫日前發文稱「沒有1949的國民黨，沒有今天的台灣」，遭綠營群起圍攻，朱立倫今反批民進黨到底有多畏懼國民黨把史實講清楚？他們片斷扭曲台灣歷史無非為了撕裂社會。

朱直指「文化台獨吞噬國史」，許多民眾向他抱怨民進黨篡改教科書，把操弄史觀當成選舉手段，但他認為民進黨操弄史觀的手法，早已不僅限於教科書。

他舉例，曾獲得文化部補助金的電影《返校》，劇本所參採的歷史原型是共產黨刊物《光明報》事件，但事實上，當年某民代之父為追求心儀女子，導致《光明報》暴露，情治機關循線破獲「中共台灣省工委」，拘捕台共首腦蔡孝乾，才瓦解了共產黨潛伏在台灣的特務系統。

朱立倫並指出，還有自詡文學史家者在臉書宣稱，如果沒有1949的國民黨，天才作家朱點人跟「台灣第一才子」呂赫若不會失去生命。真正的史實是，朱點人加入台灣共產黨，意圖顛覆國家。呂赫若死前最後的遺言是，「解放軍本月應該會來吧？」

朱立倫說，當年國民黨追捕共諜、保衛國家的功績，卻被妖魔化成為一則恐怖的鬼故事。國民黨當年拘捕跟中共裡應外合的人，換作是民進黨政府，難道不會依法求處首謀死刑或無期徒刑？

朱立倫質疑，民進黨透過各類文藝作品，「訴求悲情，再包裝成烈士，卻不敢真正提起他們的共產思想言論？」

朱立倫認為，歷史上的國民黨，有功也有過。如果只講過，對當年胼手胝足保衛台灣的軍民同胞不公平；如果只講功，則對戰爭時期承受思想管制與壓迫的受難者不敬。未來國民黨必須要把史實講清楚，但絕不容許民進黨將歷史論述任意剪裁成他們喜歡的模樣、用去歷史脈絡的謊言掩蓋鮮血寫的事實，欺騙我們的下一代。

朱立倫說，曾經為這個中華民國奮戰過、在這片土地生活過的人，他們的貢獻與痕跡都不該被抹殺遺忘。「同樣的，曾經想解放台灣，開放引入解放軍的地下共產黨人，絕不能去脈絡成為無辜的受害者。」