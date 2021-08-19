經濟部能源局7月23日公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」以及7月29日提出的「離岸風電選商機制規劃（草案）」，其中將北方三島劃為敏感區，但西部近海區域卻未劃設，有漁民今天出席環團記者會大嘆，「同島不同命」，呼籲應把台灣西海岸包括澎湖周邊8海浬內、水深30公尺以內的區域，都應該劃入高敏感區，保護近海生態，也為近沿海小型船筏的漁業保留一線生機。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順提出，所有的風場開發只要跟漁場有所重疊，開發業者有責任提出與漁業共存的風場設計，保障漁民在離岸風場海域內自由進出與捕撈作業的權利。

漁民權益暨環境永續中心主任鍾瀚樞指出，近岸海域因陽光照射充足、營養物質充分，故生態豐富，是台灣西部海域家計型漁業的核心漁場。因此，漁環中心主張《海岸管理法》應採納漁業署於立法院公聽會時所提，「離岸風場設置於近岸海域對漁民作業及生計影響甚鉅，建議開發範圍應外移至距岸15公里（約8海浬）外」，嚴格管制、以禁止開發為原則。

台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所榮譽講座教授邱文彥指出，完善的海洋空間規劃是國際趨勢，能源局頒布的「要點」，缺乏海洋空間規劃的全方位考量，應借鏡如歐洲國家進步的海洋空間規畫政策概念，補足台灣海洋政策的不足；而澎湖是傳統漁場與生態非常豐富之處，即使從文化資產角度來看，其周邊海域有近百艘沈船是重要文化遺址尚未得到周全的調查，在「要點」中卻未被提及，顯示能源局對於各縣市海域利害相關的諮詢嚴重不足，呼籲政府的離岸風電政策應當放慢腳步。