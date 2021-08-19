隨著AI人工智慧、大數據資料庫以及5G、6G等資訊科系的發展，整合型資訊人才需求持續增加，桃園市中原大學日前獲教育部核准增設全國第一個「智慧運算與大數據」學系，並預計於111學年度正式招生。

近年來人工智慧、大數據及量子計算技術成為國內經濟發展的3大重點領域，但整合型人才卻未相對應足夠，考量未來整合型人才缺乏的狀況下，中原大學結合資訊、電機、電子、物理、數學、機械、工工及資管等系之師資，成立「智慧運算與大數據」學系，希望能培育更多跨域整合的專業人才。

根據中原大學調查指出，台灣智慧運算與大數據人力缺口高達6000人，3年內需求更會翻倍增長，為建立相關產業人才，中原大學表示，「智慧運算與大數據」學系除依人工智慧、大數據等方向設計課程外，國內少有的量子計算相關課程是該系一大課程特色，預計111學年度開始正式招生。

為證明中原大學發展智慧運算與數據科學的決心，中原大學指出校內已建置NVIDIA DGX Station及四部 HPE ProLiant L380 Gen10工作站超級電腦、Gemini AI Console以整合全校原有之高速運算資源，近年更購置2部各2Qubit的室溫量子電腦，是全國各大學少見之先進設備，強調大數據相關資源豐富。

中原大學智慧運算與大數據學系籌備主任張元翔指出，半導體產業鏈是台灣最重要的經濟命脈，而新資訊科技的發展是其中非常重要的一環，中原大學指出，「智慧運算與大數據」學系將釋出學士班40名、碩士學位學程15名共計55個名額供有興趣增進大數據能力的民眾前往就讀。