【旅遊經 編輯部報導】

為了歡慶2020東京奧運臺灣隊的精采表現，交通部觀光局與日本雲雀餐飲集團（すかいらーくグループ；英文skylark group）旗下的NILAX、臺灣雲雀國際，於臺日兩地推出「臺灣美食展」等美食活動，8月19日至9月27日期間，於集團旗下臺灣63家店、日本45家店，即可嚐美食、享優惠、放天燈、參加抽獎，有機會獲得小籠包造型調味罐、富士山圖案對杯、拆價券等！

日本雲雀集團（すかいらーくグループ）為世界最大規模直營連鎖餐飲企業，主打家庭式餐廳，開發洋食、中華、和食、義式、迴轉壽司等各種品牌，並以臺灣雲雀國際設立SKYLARK洋食.芳鄰、義式屋古拉爵、藍屋日本料理、涮乃葉日式涮涮鍋吃到飽、橫濱牛排等5大品牌餐廳。

由於新冠疫情讓日本民眾無法出國旅遊，NILAX公司特地與交通部觀光局東京辦事處，於活動期間，在其轄下日本國內45家非臺式料理的餐廳舉辦「臺灣美食展」，於自助餐枱特設臺灣美食專區，提供最受日本民眾喜愛旅遊臺灣必吃的小籠包、魯肉飯、雞肉飯、豆花、古早味蛋糕等人氣料理，並進行二次抽獎，並讓民眾來趟天燈許願的線上「類出國」文化體驗。另外，所屬的點心甜心、包包點心等二個品牌5家臺灣專賣店則加入「臺日友好一起加油謝謝」活動，提供好康優惠，透過美食傳遞來自臺灣的問候與熱情。

為慶賀臺灣健兒參加東奧創歷屆最佳成績，以及感謝臺灣贈送日本口罩，臺灣雲雀國際特別於8月19日至9月27日在5大品牌全臺63間店鋪加入上述NILAX與交通部觀光局東京辦事處合辦「臺灣美食展」第二彈的行列，並舉辦雙重贈獎活動。

第一重，透過Ocard系統加入品牌的新舊會員，活動期間到店消費單筆滿千，即可獲得該系統發送的天燈祈福電子刮刮卡一張，獎項包含日本NILAX提供的10組由日本職人手工繪製富士山圖案的波佐見燒對杯，以及下次消費時可折抵500元至50元不等的折價券，總價值超過新臺幣380萬元！

第二重，將同步於各品牌官方臉書粉絲團募集粉絲的天燈祈福訊息。只要進入觀光局開發的天燈網頁按照步驟寫下對親友的祝福，並截圖上傳至粉絲團貼文留言處就能參加抽獎，獎品包括10組富士山對杯以及折價券等好禮，共計60個獎項，可重複參加！

活動與NILAX、臺灣雲雀兄弟檔在臺、日兩地同時推出美食活動，讓兩地民眾不受空間的隔離同享美食，同放天燈，透過天燈線上體驗並分享給親朋好友，向最重要的人傳達最深的思念與祝福。

在日臺灣美食展第二彈獎品1_小籠包造型調味料罐組

在日臺灣美食展第二弾獎品2_棋盤茶杯組(摘自官網)

在日臺灣美食展第二彈1_茶杯組

※.NILAX「臺灣美食展」資訊：

日期：2021年7月13日～9月27日（第一弾）7月13日～8月18日・1等賞 臺灣茶具&日月潭紅茶 2名・2等賞 臺灣茶具(大)&日月潭紅茶 3名・3等賞 臺灣茶具(小) 5名（第二弾）8月19日～9月27日・特別賞 小籠包造型調味料罐組 1名・1等賞 棋盤茶杯(9個入) 1名・2等賞 臺灣茶具(大) 3名・3等賞 臺灣茶具(小)。