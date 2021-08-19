台積電廠長劉國洲一行參訪3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠。（校方提供）

全球邁入萬物互聯的智慧應用新時代，5G相關人才需求殷切，台灣積體電路製造公司先進封裝廠廠長劉國洲，17日帶領團隊參訪龍華科技大學，實地了解技職教育實務，對學校致力產學合作，積極提升學子職場競爭力等優質辦學成效，留下深刻印象；並期望藉由交流，共同攜手深化人才培育及產學合作，以滿足5G實務技術人才需求，並為台灣人才培育基礎扎根。

劉國洲等一行人抵達龍華科大，受到校長葛自祥、行政副校長林如貞、學術副校長陳逸謙等一級主管熱情歡迎。葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。並堅持「二不二要」，「二不」－不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」－學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

葛自祥指出，龍華科大除了致力打造智慧校園、智慧圖書館等硬體設施外，更早已體認到AI智慧及物聯網的大趨勢，近年致力於5G、AI、雲端、物聯網及PCB智慧製造等領域人才培育，並結合資訊科技大廠，將AI、物聯網及智慧製造融入到課程內容；現階段並規劃設置半導體教學中心，將以功率半導體如SiC、GaN等相關材料研發為長程目標。配合政府與產學研發計畫，加強與廠商鏈結，開發下世代功率半導體所需關鍵材料與製程，培育相關人才。

林如貞也代表董事會歡迎台積電團隊到訪。她指出，學校多年來強調學用合一的實作教育，積極推動產學鏈結，讓學子從實作中，培養其專業能力與職場適應的正確態度。台積電是時下許多年輕學子嚮往的理想企業，期待促成產學合作及實習機會，為學子找到優質就業出路。

劉國洲隨後致詞表示，台積電深耕台灣，迎向5G產業鏈蓬勃發展，近幾年國內高科技產業人才短缺情況日益嚴重，而龍華科大是技職體系的翹楚，在教育部各項計畫、媒體辦學調查、企業最愛大學生等排行中，都表現非常優異，也希望藉由本次交流，增進雙方溝通了解及產學合作需求，為台積電找到適合的優質人才。

校務簡報結束後，劉團隊一行，陸續參訪龍華科大產業菁英訓練示範基地（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠、3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，以及智能系統教育館、電腦鼠與自走車展示、創意成型中心、五軸加工機實習工廠、3D列印實驗室等教學與實作設施，對學校豐沛研發能量及產學合作經驗，留下深刻印象，更期盼日後加強合作，共同培育5G及半導體產業相關人才。