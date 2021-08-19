每年夏天是花蓮秀姑巒溪泛舟旺季，衛福部花蓮醫院已連續十年，派醫療團隊配合泛舟時程值勤，協助現場緊急救護事宜，打造花蓮安全水域觀光。（花蓮醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

每年夏天是花蓮秀姑巒溪泛舟旺季，由於水域偏遠，若突發意外，送醫車程至少1小時，恐錯過黃金救援時間，鑑此，衛福部花蓮醫院已連續10年，在水域附近提供緊急醫療處置，加強緊急醫療動能，如今疫情降溫，國內防疫警戒調降二級，泛舟業者降載50％恢復營業，醫療團隊配合泛舟時程值勤，盼即時搶救生命，打造花蓮安全水域觀光。

秀姑巒溪源於秀姑巒山，經瑞穗鄉切穿海岸山脈形成峽谷，若適逢豐水期，水流湍急，漩渦、險灘不斷，於迂迴河道從事泛舟活動，享受刺激與快感，每年均吸引大批遊客湧入，是花蓮夏季重頭戲遊程之一的。

不過泛舟屬激烈活動，河道上無任何遮蔽物，若在炙熱日頭下進行，熱衰竭機率大幅提升，嚴重甚至中暑，且活動期間發生意外，送往距離最近的醫院車程至少須費時50分鐘以上，恐錯過救援黃金時間，鑑此，花蓮醫院已連續10年，在附近設立行動緊急醫療站，進行沿岸緊急救護工作。

今年夏初疫情影響，泛舟活動喊卡，近日疫情降溫，主管機關交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處宣布，本月11日，泛舟業者可提防疫期間營業計畫，經審核通過，即能在秀姑巒溪泛舟河段帶客從事泛舟活動，目前已有8家業者申請通過，14日起陸續依規定接客。

花蓮醫院配合泛舟業者活動時程，即起至9月10日，將由1名醫師、2名護理人員和1名具緊急救護執照的救護司機組成的支援醫護團隊，進駐於長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心，提供緊急救護處置，增加醫療處置可近性與即時性，爭取黃金救援時間。

目前泛舟全程須佩戴口罩，天氣炎熱，較易有脫水、中暑情形，花蓮醫院建議遊客每15至30分鐘可補充一次水分，且活動對患有心血管方面疾病者可能過於刺激，應量力而為。