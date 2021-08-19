美股重挫，台股開低走低，一根長黑吞噬昨天紅K棒，指數終場以16375.4點作收，下跌450.87點，跌幅2.68％，成交金額4312.77億元。

資深分析師柯孟聰指出，台股昨天開低走高，投資人以為可以進場搶反彈，融資增加8億元，今天又出現一波融資多殺多格局，最終大跌450點，「融資不死、跌勢不止」，這種走法通常是以跌止跌多殺多格局，融資殺到血流成河才會積極換手。

大盤疲軟，柯孟聰不建議投資人積極搶短，但他指出，觀察近期有些公司開始執行庫藏股，公司大股東7月陸續逢低加碼自家股票，大股東通常最瞭解公司，這有助於市場浮額落入中長期穩定籌碼中。

台股結構一個月來緩漲急跌，周線牛背離，又跌破季線、半年線，中期修正機率大。短線將來到40周線16181點位置，有可能測試一下支撐，就中長期來看，15159點前一波低點沒破，長線還是底底高。

這一波台股沒有主流，晶圓雙雄外資翻空，航運、面板、鋼鐵之前的主流類股熄火，也是導致台股多頭腳步雜亂無章。外資今年以來賣超台股超過5000億元，近期現貨依舊賣超不止，期貨持續佈建空單，短線外資回頭意願不大。另外，也要注意10月美國縮表動作，觀察之前第一次減少Q1，美股下跌8～10％，亞股跌幅到15％，現在美股還在高檔，注意美股若撐不住恐怕再影響台股表現。