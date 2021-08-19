倫敦一家法院周三批准了一項集體訴訟案，控訴支付處理商萬事達卡(Mastercard)對消費者不公；索賠人稱，如果訴訟成功，英國4千多萬名成年人每位將可獲得300英鎊賠償。

英國最高法院在去年12月駁回對該訴訟的反對意見後，倫敦競爭上訴法院(CAT)處理由英國前金融監察員Walter Merricks帶頭提起的大規模消費者集體訴訟。

Merricks最新表示，法院的裁決代表了以消費者為主的集體訴訟時代來臨。

萬事達卡表示，此為一虛假的訴訟，是由律師所推動，並且得到「主要為自己賺錢」的組織的支持。

Merricks控訴萬事達卡在1992年5月至2008年6月之間收取過高的「交換」(interchange)費用，即在消費者使用信用卡付款時，零售商支付給信用卡公司的費用，而這些費用則隨著零售商提高售價而轉嫁給消費者。

萬事達表示，索賠規模將在100億英鎊，並認為，未來幾個月隨著對關鍵事實的審查，將大幅縮減索賠金額。而索賠人則估計規模應在150億英鎊。