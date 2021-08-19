中華電(2412)今(19)日宣布，攜手緯創(3231)、緯謙科技三方合作，於新竹科學園區緯創工廠導入5G企業專網建立智慧工廠，同時利用AR智慧眼鏡服務，透過AR遠距協作應用，協助企業把關製程與生產效能。

中華電行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電5G應用深獲業界與企業客戶的好評及認可，在各產業上中下游扮演重要角色。此次，中華電透過廣結盟與緯謙科技合作，借助緯謙科技在5G、雲端、製造應用的系統整合服務專業，提供緯創利用5G企業專網導入智慧工廠應用，即是代表中華電5G再次獲得企業客戶肯定的最佳實例。

在新竹科學園區緯創集團建立的智慧工廠中，透過中華電5G企業專網，結合AR眼鏡及AR平台，讓產線中的操作者，釋放雙手、專注前方視野，無縫銜接操作者與遠距多方專家，利用5G高速率和低延遲的特性，即時支援產線現場各種難題。透過AR臨場視角，解決以往令人頭痛的大型機台裝機調整、參數調校，並適用於檢視細小零組件的精密操作。

中華電透過建置5G基地台和邊緣運算設備(MEC)，在緯創透過數位轉型所奠定的基礎上，連結緯謙在雲端及智慧製造應用優勢，進行O-RAN端對端方案整合驗證與導入，聯手打造5G智慧應用。中華電信持續發展5G創新應用，積極投入包括5G專網、智慧製造、AR企業應用等，未來三方也將密切合作，開發出更多完整的智慧工廠解決方案，為企業帶來更多的轉型機會。