面對當前被新冠病毒打到鼻青臉腫的商業發展，泰國央行呼籲，若中央政府再砸1兆泰銖的話，不只可以救景氣，同時也可以為將來經濟成長鋪路。

泰國央行指出，中央政府有必要再舉債救市，因為疫情造成的影響範圍，已比原估還要來得嚴重，且影響時間還會更久。還有，國家財政要靈活運用，以便紓解在封境時造成的經濟傷害，以及在景氣復甦方面發揮功用。

泰國央行指出，經過計算後政府還需要再舉債1兆泰銖才夠，因為新冠病毒造成眾多家庭收入銳減，以及失業率暴增等經濟失衡現象，很多都需要使用財政來解決。若泰國政府再搬出1兆泰銖疫情救助金，將使當地債務比例上升至GDP(經濟成長)約7成位置。目前，一美元大概可兌34元泰銖。

另外，泰央行補充，政府也應該利用這額外的1兆泰銖，想辦法放大經濟乘數，例如現有的共付額與貸款保證機制，以及其它補貼措施，以解決民眾財務困難。也就是說，政府要大量投資或增加公共支出，另方面同時減少稅收，人民收入就有加大效果，導致總體經濟就可看到擴張效應。

泰國2021的GDP預估值，目前下修至增加1.8%左右，但由於成長力道不強下，很可能會在東協區域吊車尾。