八里五福宮今年第3度加碼捐千箱的民生物資給新北市好日子愛心大平台以幫助弱勢家庭。（社會局提供）

社會局長張錦麗（左3）代表侯友宜市長頒贈感謝牌給五福宮主任委員也是市議員的鄭戴麗香（右2）。（社會局提供）

新冠疫情重創勞動市場，主計處公布6月失業率4.8％，創逾10年新高，許多弱勢家庭失去工作機會，致生活愈加艱困。新北市八里五福宮繼3月、7月捐贈大批民生物資給新北市好日子愛心大平台，今（19日）第3度加碼捐贈千箱生活食物及白米3000斤、兒童口罩3萬個，市值65萬元，以幫助生活陷困的弱勢家庭。

位於八里區渡船頭的五福宮，創建於1986年，係從北港武德宮的五路財神爺廟分靈而來，是民眾祈求平安和財富的新興宮廟，平日香火鼎盛，每年農曆3、7、10月辦理法會，分別為武財神聖誕、中元普渡及財神安座紀念日，法會後各項贊普物資則捐贈給新北市實物銀行和社福團體，以幫助弱勢家戶。

五福宮主任委員也是市議員鄭戴麗香表示，今年3月間廟方才捐贈救護車和一批民生物資，5月中旬起，國內疫情嚴峻，看到許多弱勢家戶生活和經濟受到重創，武財神竟託夢給她，指示要加倍提供物資，以幫民眾度過難關，因此全省掃貨，在7月9日捐贈800箱民生物資，這次藉由中元普渡法會，加碼捐贈千箱生活食物及白米等，她個人再捐出3萬個兒童口罩幫助防疫。

社會局長張錦麗和八里區長陳炳仲、立委洪孟楷等人到場參加捐贈儀式，張錦麗並代表侯友宜市長頒贈感謝牌。張錦麗表示，八里五福宮長期關注弱勢、熱心公益，今年就已經三次挹注大量的民生物資，這些包含沙拉油、醬油、麵條、白米、調理包、罐頭、麥片等，都是生活必需品，將分送區公所和各社福中心，以適時提供受疫情影響的弱勢家庭。

社會局表示，新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至目前為止，獲得各界捐贈物資市值及款項合計達29億2906萬4550元，有超過995萬人次受益。