中市府啟動特定工廠訪廠 積極輔導完成用地合法化

為瞭解特定工廠業者用地變更需求，經濟發展局輔導業者朝合法化方向邁進。（台中市政府提供）

經濟部於今年6月21日發布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」， 為瞭解特定工廠業者用地變更需求，台中市政府經濟發展局長張峯源親自率隊前往高幟通風工程股份有限公司丁台廠、寶嘉誠工業股份有限公司二廠、侑鑫企業有限公司二廠等，3家特定工廠實地了解工廠營運情況，面對面溝通了解廠商需求，輔導業 者朝合法化方向邁進。

張峯源表示，昨日訪視3家特定工廠，高幟通風工程股份有限公司在地經營超過40年，為全國第一家通過ISO9001認證的環保、通風設備製造廠，業務更是拓展至越南、柬埔寨、新加坡等國；寶嘉誠工業股份有限公司成立將近30年，為國內、外知名工具機廠商，並以自有品牌PARKSON行銷國際。

侑鑫企業有限公司亦經營將近30年，主要從事開發客製化金屬模具、塑膠製品代工等，產品涵蓋汽車用品、家用品、醫療用品及各類產品，並專注於模具相關技術研發。

張峯源表示，高幟通風工程股份有限公司丁台廠、寶嘉誠工業股份有限公司二廠、侑鑫企業有限公司二廠等3家特定工廠完成特定目的事業用地變更後，預計將投資1億8千萬元、增加就業人數37人，增加營業額8千萬元，經發局將積極審查，預計6個月內核准用 地變更計畫。

經發局說明，因應經濟部「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」發布執行，已於6月底主動寄發通知轄內8百餘家符合條件的特定工廠業者應於121年3月19日 前向市府提出用地計畫申請，市府並於經發局網站建立專屬網頁，公告用地計畫自我檢核表、申請書件、用地計畫範本、申請費用、經濟部中部辦公室線上 說明會影片、簡報及Q＆A等資訊，供業者參考使用。

經發局表示，截至今年8月18日止，台中市已受理6家特定工廠提送用地計畫，均已完成 形式審查，並函請業者補正在案，後續將視業者補件狀況加速審查，促使台中市未登記工廠朝「全面納管、就地輔導、合法經營」目標邁進，同時守護台中市環境及公共安全。