根據中央流行疫情指揮中心統計，昨（18日）疫苗接種2萬7359人次，目前全國疫苗人口涵蓋率已逼近40％。另外，昨新增2例疫苗接種後死亡事件，分別為41歲及54歲，在接種AZ疫苗後1天至48天死亡。

指揮中心統計，昨天疫苗接種2萬7359人次，全國累積接種997萬8393人次，疫苗人口涵蓋率39.46％，劑次人口比42.55％。

指揮中心發言人莊人祥說明，昨新增78起疫苗接種後不良事件，分別是40件非嚴重不良事件、2件死亡、36件其他疑似嚴重不良事件。2件接種後死亡個案，是在接種AZ疫苗後1天至48天發生，年齡介於41到54歲之間。

另外莊人祥指出，昨天有4件施打疫苗後死亡解剖結果，都是和慢性疾病有關。指揮中心統計，目前累計已解剖144例，其中91例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染；另有6例待釐清。