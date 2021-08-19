台灣人壽全力搶攻團險客戶，結合團體健康外溢保險商品，推出市場創新手遊型APP，提供企業健康管理及事後團險服務兩大特色，激勵企業員工養成運動好習慣，透過此APP達到一定的運動步數條件，員工可獲遊戲「龍珠」獎勵，獲得龍珠後可於APP內兌換優惠好禮，企業也有機會獲得健康管理回饋金。

台壽表示，TeamWalk APP是台灣人壽積極發展以客戶為中心，內部數位創新競賽的優選提案，歷經完整企業客戶訪談規劃，深入了解企業及團險員工缺乏運動的痛點，開發出這款仿手遊競賽遊戲化模式，可有效激勵員工彼此透過TeamWalk APP揪團運動，或以個人目標設定，促進運動頻次，變得更健康；且TeamWalk APP具有數位化團險理賠及保障查詢服務，提供企業承辦人無紙化理賠作業，加速申請時效。

台壽內部調查也顯示，高達7成民眾曾經使用過手機APP計步，尤其以20至34歲年輕族群使用率最高；此外，約5成民眾曾使用過穿戴式裝置來記錄運動表現，尤其以35至49歲青壯族群使用率最高。

除此之外，而曾購買健康醫療險的民眾，近5成有意願多瞭解或購買健走型外溢保單。台壽也建議，企業可採用「台灣人壽團體保險健康管理回饋金批註條款」，若達一定的平均步數條件，員工健康步數達標可賺遊戲中的「龍珠」回饋獎勵、企業亦有機會享有健康管理回饋金，實質回饋給企業與員工。