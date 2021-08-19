檢警於外籍大學生租屋處起獲罕見的「酸柴油」大麻活株、乾燥成品等。（保三總隊提供／王文吉台中傳真）

檢警於地下停車場逮捕涉嫌栽種大麻的東南亞籍大學生。（保三總隊提供／王文吉台中傳真）

外籍大學生疑被販毒集團吸收，利用改造衣櫥栽種罕見的「酸柴油」大麻。（保三總隊提供／王文吉台中傳真）

檢警向上溯源，於宜蘭頭城、台中清水、高雄鳳山破獲大麻栽種場。（保三總隊提供／王文吉台中傳真）

檢警向上溯源，於宜蘭頭城、台中清水、高雄鳳山破獲大麻栽種場。（保三總隊提供／王文吉台中傳真）

桃園羅姓男子選在大學附近開牛肉麵店，涉嫌提供促使躁鬱與迫害幻想作用的「酸柴油」大麻給青少年施用。檢警先是破獲1名外籍大學生遭羅男吸收栽種大麻，進而瓦解北中南供應鏈，攔阻市值2000萬元的毒品流入校園，共逮捕羅男在內等9名嫌犯，訊後依毒品罪嫌送辨。

保三總隊第一大隊接獲線報，掌握來自東南亞的洪姓外籍大學生涉嫌栽種大麻，經報請桃園地檢署指揮，今年4月間於其桃園租屋處，起出特殊大麻品種「酸柴油」活株14株、乾燥大麻成品660公克，栽種製造設備及施用器具1批，及時在大麻開花結子與販售前截獲。

專案小組擴大偵辦，查出外籍大學生的毒品來自校外一間牛肉麵店。保三總隊第一大隊大隊長蘇晏昱表示表示，年僅33歲的羅姓男子以牛肉麵店為據點，提供具有促使躁鬱與迫害幻想作用的「酸柴油」大麻給多名青少年施用，查獲大麻菸草233公克及大麻膏、大麻種子等。

保三總隊接續向上溯源，再於宜蘭頭城、台中清水、高雄鳳山破獲桑男、馬男及賴男的4處大麻栽種場，起出大麻活株52棵、乾燥大麻成品937公克、大麻種子182公克等，及時攔阻市值2000萬元的毒品流入校園。

檢警逮捕33歲羅姓主嫌、23歲洪姓外籍大學生、27歲馬男、30歲桑男、28歲陸女、29歲賴男、23歲許男、25歲羅女、24歲彭男等9人，平均年齡不到27歲，訊後依毒品危害防制條例送辦。

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