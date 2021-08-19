動力火車分享自己心目中的療癒美食。（公視提供）

由顏志琳及尤秋興組成的「動力火車」第2次參加公視《誰來晚餐》，提到自己心中的私房小宇宙，尤秋興表示因為吃素的關係，療癒美食的選擇比較少，「只要看到嫩煎豆腐、以及將外圍煎到酥脆的荷包蛋就會很開心」，還跟現場的工作人員學到煎焦台語「赤tshiah」的念法。

在訪問過程中尤秋興還突然分享網路冷笑話，逼問搭檔顏志琳「如果家裡失火了，要先媽媽還是救老婆」，一聽到對方回答要兩個一起救，馬上指正他應該要「先救火」，這回答雖然令顏志琳哭笑不得，但顯露出兩人的好交情。

顏志琳被問到療癒美食，毫不猶豫回答是老婆做的牛肉片包金針菇，簡單的料理卻讓他忍不住大讚：「很喜歡這道菜，每次都吃不過癮！」最想邀請自己的偶像美國搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）共進晚餐，顏志琳還示範如果看到偶像時的激動反應，笑稱面對偶像時，應該只講得出：「我喜歡你很久了！」坦言很想體驗這種害羞到說不出話的感覺。

《誰來晚餐》全新第13季，總集數共39集，每集都會介紹一個台灣家庭故事，並邀請一位其家庭成員心目中的夢幻嘉賓共進晚餐。本季特別新增單元「私房小宇宙」，邀請嘉賓、家庭分享自己的私房療癒良方。《誰來晚餐》每周五晚9點於公視頻道首播，節目FB粉絲團、Youtube頻道同步直播。