土地銀行於今日舉辦「麟洋叱吒，羽冠天下」表揚大會，邀請今年勇奪羽球男雙金牌，同時也是該行羽球隊隊員的王齊麟、李洋以及教練群至總行大樓接受表揚儀式。

這次表揚大會土地銀行高階長官全數到齊，並現場宣布為王齊麟、李洋二人升等記功，土銀董事長謝娟娟致詞時表示，土地銀行100％公股行庫，為善盡企業責任，45年來不斷地培訓羽球選手，長年舉辦羽球營等推廣活動。

一路走來，因為教練及球員的努力與堅持，才能屢次締造佳績，更為台灣添得羽球賽事的金牌，讓身為土地銀行董事長的她與有榮焉。

會中謝娟娟親自頒發各50萬元獎金給麟洋二人，並由總經理何英明頒發給隨隊教練陳宏麟30萬元獎金及總教練李松遠10萬元獎金。

大會最後安排羽球隊年輕球員與二人相見歡，由年輕球員獻花，麟洋也回贈羽球拍，二人詼諧的反應讓場面既溫馨又歡樂。土地銀行表示這個特別的橋段，是一個傳承的象徵，希望能將二人於賽場上「齊心協力，洋名國際」的決心傳承下去，讓土地銀行羽球隊能持續為國爭光，再創佳績。

土地銀行為歡慶該行羽球選手王齊麟、李洋奪金，也將推出一系列優惠活動如數位存款客戶購物行動Pay、冠軍轉轉樂以及申購基金等各項好康專案，並準備多項豐富獎品如麟洋親筆簽名羽球拍等著參加活動的客戶來抽獎，希望讓土地銀行客戶一同共享奪冠的喜悅與榮耀。