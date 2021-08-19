許孟哲（左）遊戲頻卡關，撕孫協志的照片來消氣。（中視提供）

陳大天宛如「遊戲黑洞」不管玩什麼都卡關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》本周日(22日)特別企劃真人版「環遊世界大富翁」，讓因疫情無法出國的藝人們，邊闖關邊偽出國過乾癮。其中一關「韓國站」，來賓得將地上的畫片用紙板打到翻面，而畫片上竟是孫協志的個人照，只見許孟哲不管怎麼打都翻不起來，讓他氣得直喊：「孫協志你為什麼要這麼難搞？」面對磨人關卡，許孟哲說什麼都想雪恥：「好想贏韓國沒聽過嗎？」但仍頻頻卡關，許孟哲乾脆撕下孫協志的照片來消氣，「我覺得這個看了太不順眼了。」

除了遊戲企劃升級，這次連分隊方式也不同以往。原來開場之前，主謀就先和來賓進行了主持人的殘酷人氣考驗，不料豆花妹的票數竟贏過許孟哲，王仁甫一聽趁機勸誡：「你（許孟哲）要加油，現在只是第4而已，有可能幾集之後你就會變第5。」結果馬上被主謀潑冷水：「其實峮峮跟孟哲都只有一票平手。」兩位女主持竟然比許孟哲還搶手，讓NONO忍不住出聲護航：「你還說出來，傷孟哲的心，什麼叫他只有1票。」

本集的另一大「衰神」還有來賓陳大天，宛如「遊戲黑洞」的他不管玩什麼都卡關，連孫協志都看不下去，「他已經很少上遊戲節目了，每上一個節目對他來說就是一個打擊。」NONO也吐槽，「你已經從廢棒升級成廢咖。」陳大天聽了也自嘲：「還是我直接退出演藝圈？」不料慘遭NONO補刀：「沒有那麼嚴重，根本沒有進來幹嘛退出。」

《飢餓遊戲》去年就企劃過「鹿港小鎮大富翁」，深受觀眾喜愛，但遊戲過程太操，則被藝人視為「厭世噩夢」，連當集第一次上節目的何篤霖都累到直喊下次不敢來，但沒經歷過的「豆花妹」蔡黃汝一聽到主題就很興奮：「聽起來好像很好玩欸。」來賓徐凱希則是還沒開始就想休息：「有坐牢嗎？」精彩的升級版「環遊世界大富翁」在本周日(22日)晚8點中視《飢餓遊戲》播出，隔周六晚8點中天娛樂台也能收看。