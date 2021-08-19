英業達(2356)集團旗下無敵(8201)今年第二季獲利轉虧為盈，主要是出售位於內湖之閒置辦公室房產，獲利逾2億元；受惠廠辦出售，上半年無敵合併獲利1.69億元，EPS為2.7元。無敵今年營運仍受到疫情衝擊，前7月營收5.29億元，年減13%。

無敵今天宣布旗下語言學習軟體Dr.eye譯典通，為滿足使用者對於英語測驗內容學習的需求，推出新品「Dr.eye Quiz」，首次導入AI技術，並採用模擬多益測驗題型的方式，提供使用者量身打造的測驗內容，全方位的輔助個人學習，來提高學習成績。

無敵調查顯示，市場對於英文測驗相關需求激增，無論是求職面試、職場升遷，甚至是畢業門檻等情況，都必須展示出你的英文實力證書。Dr.eye是首家運用先進的AI技術，以最有效的方法，根據使用者的程度提供最適合的題目，而不是使用一成不變的考題，讓程度不符的使用者無所適從。

Dr.eye Quiz此次採用CEFR語言能力分級，CEFR即「歐洲語言共同參考架構」，一般所熟知的英語測驗如GEPT、TOEIC等均由各測驗官方研發單位與之對照，可藉此了解自我的語言能力程度；此外，針對使用者最重視的聽、說、讀功能，在聽力方面提供完整詳盡的解析；在口說測驗方面能透過錄音及系統評分，來調整自我發音；在閱讀測驗方面能即時查看正確的解答，全方位的練習。

無敵營運主要是依賴兩大事業群，分別為智慧裝置事業群，以及企業服務事業群。在智慧事業群方面，包括寶寶伴讀學習機、英語辭典學習機。在智慧裝置代工產品方面，有數位學習機、惠普計算機、倒車顯影與雷達等產品。

至於企業服務事業群方面，包括軟硬體的整合、工作站、伺服器、顯示卡、一體機、Google私有雲的經營、資料中心上面的人工智慧應用，以及雲端的儲存與管理等。