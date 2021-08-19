燁興(2007)上半年隨著碳鋼及不鏽鋼市況轉好，營運轉盈；展望未來，公司認為多空因素紛陳，看未來鋼價易漲不易跌，但擔憂變異病毒衝擊各國經濟活動，間接影響下游需求。

燁興主要產品為碳鋼及不鏽鋼線材，上半年營收34.26億元，毛利率7.57%轉正，上半年營業淨利1.71億元，上半年淨利0.26億元，EPS 0.05元，均比去年同期轉盈。以產品比重來看，上半年碳鋼產品占營收比重約35.8%，不鏽鋼產品約占58.2%，6%為其他品項。上半年內銷占84.5%，外銷占比為15.5%。

就目前市況來看，燁興表示，原料價格受各國政策影響（如大陸取消出口退稅與限產等），波動劇烈，燁興著重於相對有利市場及鋼種彈性接單，避免陷入低價競爭。

隨著歐美各國疫苗陸續施打，經濟活動緩步回復情形下，鋼鐵需求持續釋放，然國際物流的不確定性如海運的缺艙、缺櫃造成的運費飆漲，增加後市接單之複雜性。

展望未來，美國積極推動國內基礎建設，有望推升未來鋼鐵需求，世界各國為達碳中和目標，鋼鐵產能受到有效控制下，未來鋼價易漲不易跌。另一方面，新冠肺炎疫苗在全球各地陸續施打，雖有助抑制疫情擴散，但是病毒變異的不確定性，不可避免地將衝擊各國經濟活動，間接影響下游需求的釋放。