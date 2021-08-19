澎湖縣庇護工場魔豆小舖19日舉辦「月愛月美麗秋節有心魔豆有禮」中秋月餅發表會，澎湖縣長賴峰偉出席代言推廣魔豆小舖中秋月餅，率先響應認購550盒中秋月餅，並呼籲社會各界踴躍訂購，支持身障者就業，為生命提供新出路。

魔豆小舖今年共推出5種中秋月餅禮盒，分別是3入、6入、9入、12入及15入裝，禮盒內含月娘酥(金莎蛋黃)、菠蘿蛋黃酥、日式柚子酥，可任意搭配。即日起至9月11日接受預購，預購期間享9.5折優惠，大宗訂購另有優惠，訂購滿5千元可享縣內免費運送。訂購專線：魔豆小舖庇護工場9276422。

社團法人澎湖縣照顧服務協會指出，今年特別推出日式柚子酥，清爽的柚子香氣，搭配桃山皮綿酥的口感，讓味蕾充滿幸福感，同時延續去年大眾喜愛的菠蘿蛋黃酥及月娘酥，令人口頰留香。

賴峰偉表示，身心障礙中心在他過去任內建設完成，而「魔豆小舖」庇護工場也在他第1任縣長期間協助成立，後來縣府輔導魔豆小舖在身心障礙中心成立烘焙工場，提供12名身心障礙者就業。

賴峰偉說，每顆月餅都是真材實料，也可感受到身障朋友對生命認真的態度，透過「庇護工場」，可協助身障者學習成長，他呼籲社會大眾、機關團體踴躍採購中秋月餅禮盒，給予身障者自我肯定與進步的力量。

一年一度的中秋佳節將至，庇護工場魔豆小舖19日上午於身障中心舉辦中秋月餅發表會。賴峰偉、澎湖縣議會副議長陳雙全、馬公市民代表會主席許國政穿上圍裙、頭戴廚師帽，與小魔豆天使們一起動手做月餅，大力推廣魔豆小舖月餅，鼓勵社會大眾踴躍認購。

澎湖縣照顧服務協會表示，庇護工場魔豆小舖自94年成立至今，秉持著「授人以魚，不如授人以漁」的理念，致力提升身心障礙者工作適應，期待他們能自立自足。