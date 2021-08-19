吳以涵在《俗女養成記2》被媽媽帶去剪了超短髮。（CATCHPLAY＋、華視提供）

楊麗音、于子育對戲精彩爆笑。（CATCHPLAY＋、華視提供）

年度台式新喜劇《俗女養成記2》再掀「嘉玲」熱潮，18日晚間導演嚴藝文與「嘉玲母女檔」吳以涵、于子育一同現身CATCHPLAY＋影音平台IG直播，3人大聊嘉玲媽媽到底是不是控制狂；劇中小嘉玲偷看電視，被媽媽靠摸電視機餘溫而抓包，引起廣大網友迴響，吳以涵趁著直播媽媽沒在旁邊，透露被媽媽教訓最深刻的印象，「幼稚園的時候吃飯吃太慢，媽媽因為我太不乖，食物含在嘴裡太久，就用麻將牌尺打我。」

有網友爆料自己媽媽邊看電視邊說嘉玲媽媽怎麼恰北北，「我心想：妳自己也沒好到哪去啊，一樣恰！」劇中進入青春期的以涵也說，「真的會覺得媽媽怎麼變得那麼兇，以前的她去哪裡了。」飾演嘉玲媽的于子育也忍不住接著分享起以前爸媽使用的懲罰工具，是使出細的竹藤條，光是回想起來她都高呼「超痛的！」導演嚴藝文也分享，爸爸曾經氣到把椅子摔到解體，立刻成為眾多的工具，「那時候最怕的其實不是痛，是看到那很多的打人工具。」

聊到劇中小嘉玲要面臨每個女生最寶貝的頭髮，得剪短的痛苦經歷，也成為廣大觀眾的髮禁回憶殺，導演嚴藝文表示，這次很感謝以涵願意真的被動刀剪髮，她的髮質超美，烏黑油亮還有美麗的齊劉海。嚴藝文甚至自嘲，不像自己以前剪完頭髮被說像豬哥亮，「難怪以前都沒有男生喜歡我！」大家哄堂大笑。

此外，被觀眾大讚台語表演超完美的于子育透露，其實她本來不會講台語，都是靠跟劇中老公陳竹昇苦練而學來，甚至還被嚴藝文爆料，「以前只要聽到同劇組有于子育的時候，她台語比我不輪轉，我就很安心。」

《俗女養成記2》不僅在華視播出創下3.7超高收視，在CATCHPLAY＋影音平台也創下註冊會員數6倍的成長佳績，CATCHPLAY＋釋出第二集網友笑翻熱烈討論的精彩片花，于子育與楊麗音搞笑裝扮上陣，大聲唱出「女人言語無法形容的痛」，兩人自己和導演加碼化上鐵獅玉玲瓏的妝，「就算你被打巴掌、踹肚子、刀割傷、火燙傷，還是被人挑腳筋，都比不上女人生孩子的痛！」兩人默契絕佳搞笑說唱出「女人生孩子的痛才是世界上最痛的痛。」讓小嘉玲聽完忍不住問，當女人真的沒一樣是好的嗎？同時，另一個精彩片段是嘉玲問診更年期症狀，面對醫師問診超犀利說「能擰出水咩？」讓觀眾大力激讚醫生演超好，甚至還有觀眾覆議，「真的遇過醫生是這樣，好寫實！」