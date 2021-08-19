立法院長游錫堃近日接受美國之音（VOA）專訪，提及美國拜登政府有「新一中政策」，並稱他在立法院長任內推動「台灣國家正常化」等政治議題；對此，國民黨主席江啟臣表示，任何官員都不應輕率地公開拋出自己與憲法中國家定位不同的政治主張，造成社會的困惑與分裂。國民黨黨務高層則指出，美國的一中政策就是美國的一中政策，我方不宜片面解讀，尤其在美國與中國大陸競合多變、阿富汗問題甚囂塵上之時，「他實在不需要去給美國和兩岸添亂」。

游錫堃說，美國的「一中政策」也已從過去的「一法三公報」變成「五法六保證三公報」，可以說是「新一中政策」了，游錫堃樂觀認為，台美建交有一天一定會實現，並稱自己在推動「台灣國家正常化」，更提到總統蔡英文去年演說時提到的「中華民國台灣70年來」，游稱，「等於是1949年國民政府撤退來台開始算起，按理說這句話不是台獨嗎？」。

對此，江啟臣表示，國民黨雖然正在努力在疫苗荒、紓困等議題上強力監督政府，但對國家民族大是大非的事情絕不會怯於表達嚴正意見，並重申「台獨是條違憲又危險的路」，任何官員都不應輕率地公開拋出自己與憲法中國家定位不同的政治主張，造成社會的困惑與分裂。

國民黨黨務高層則指出，美國的一中政策就是美國的一中政策，我方不宜片面解讀，而游錫堃公然宣稱在立法院院長任內推動「台灣國家正常化」，蔡英文總統也沒有表示意見，看來是知情但不反對，這樣不僅有明顯違憲之虞，還會讓兩岸關係繼續惡化，游錫堃是中華民國官員，卻主動重新定義美國的一中政策、推動實際上以「台灣國家正常化」為名的台獨運動，不僅與拜登政府希望台海和平穩定、兩岸有意義對話的政策有所扞格，而且會造成中共當局對台海情勢的誤判，惡化已經脆弱到不行的兩岸關係；尤其在美國與中國大陸競合多變、阿富汗問題甚囂塵上之時，「他實在不需要去給美國和兩岸添亂」。

國民黨黨務高層表示，因為新冠疫情的失業率已達10年高峰，紓困工作有待加強，疫苗嚴重不足也已成為民怨，游錫堃應關心多數民意所關心的事，而不是藉高位搏取少數意見聲量；民進黨也不要再為自己做不到的台獨畫大餅，擁抱中華民國、苦民所苦，才是真正的愛台灣。