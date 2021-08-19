桃園觀音19日上午巡邏員警見1名男子外處便利商店購買早餐卻未確實帶罩，警方上前勸導並查詢身分後，竟意外發現該名男子才剛被地檢署發布竊盜通緝，立即將該男帶回所內偵辦，男子則錯愕表示，沒收到通知，不知道自己被通緝。

大園警分局指出，桃園市觀音區19日上午43歲呂男前往超商購買早餐，卻在過程中因口罩未確實遮住鼻子遭警方上前勸導，但員警勸導查詢身分後，赫然發現呂男才剛被地檢發布竊盜通緝，男子得知後更錯愕表示沒收到通知，不知道自己已被通緝，經確認身分後，警方隨即將呂男上銬逮捕偵詢。

警方指出，呂男於去年11月涉及1起機車竊案，卻一直未到案說明，19日地檢署才發布通緝，卻在19日上午6時左右就遭警方因未確實帶罩被認出身分迅速逮捕。

呂男表示，自己平日四處打零工居無定所，因此才沒收到相關到案通知，也不知道自己已被通緝，更沒想到自己會因為口罩沒戴好而被查獲，強調對突如其來的逮捕感到非常意外，警方表示，呂男在詢問後已依法將呂男解送新竹地檢署歸案。