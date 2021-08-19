《食尚玩家熱血48小時》玉山特企，先前因疫情關係延後播出，時隔3個月後終於要回歸。（ TVBS提供）

威廉興奮親起玉山標高石碑，還搞笑講解口感。（ TVBS提供）

威廉則在一旁鼓勵兩人。（TVBS提供）

威廉、風田及朵拉一起欣賞了最高海拔日出，大讚值得、感動又熱血。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家熱血48小時》一周年特企「遠征玉山」，先前因疫情關係延後播出，時隔3個月後即將回歸，讓苦等播出的威廉吶喊：「終於可以讓觀眾看到我們的創舉了！」女友卓君澤則感謝風田及朵拉：「威廉比較衝動又不受控，謝謝風田及朵拉的包容跟照顧。」

威廉、風田及朵拉在山上吃的每一樣食物，都不忘與觀眾分享口感，不管是山屋中的大鍋菜，還是半路上的行動糧食，都一一介紹，讓想爬玉山的朋友們也能做參考。朵拉笑說：「沒想到有一天我會在山上講口感。」爬山的過程很艱辛，平常沒有在爬山的風田及朵拉都萌生了想放棄的念頭，風田因為疲累加上腰痛，打趣說道：「我不能做效果了，只剩陪走功能。」威廉則在一旁鼓勵兩人，最後整個團隊也順利攻頂，一起欣賞到了最高海拔的日出。

朵拉一攻頂就難忍情緒爆哭，哭說很怕熱血的年度企劃會因為自己失敗，謝謝大家對她有謎樣的信心，也坦言要不是因為工作，爬玉山這輩子都不會去做，並讚搭檔威廉、風田超MAN：「風田幫我揹包包、威廉哥扛著我上來，我還以為我不會成功。」

風田有感而發：「真的好值得、好熱血，沒有愧對我們的名字『熱血48小時』！」威廉則是興奮地親起玉山主峰標高3952公尺海拔的石碑，並搞笑分享口感：「又冰又甜，親起來相當堅硬，有一種3952的感覺。」

一周年特企除了攻頂玉山，3人還做了自創曲《Carry 哩》當作節目的片尾曲，找來昔日棒棒堂成員小杰譜曲，是繼棒棒堂解散後，威廉第一次與小杰合作的歌曲。歌詞則由威廉、風田及朵拉共同創作，三人連外景的休息時間都不放過，收工了還在討論填詞。風田並於歌詞中加入母語日文，為自創曲增添不一樣的風格。《食尚玩家》每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。