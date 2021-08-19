衛福部長陳時中聲稱要幫代理教師想辦法滿足疫苗接種需求，但離開學剩不到2周仍無消無息，台北市議員王鴻薇19日痛批中央逼人打高端。（摘自王鴻薇臉書）

台北市代理教師到現在都沒有疫苗可打，其中有510位教師擔任國中小班級導師，衛福部長陳時中稱會想辦法滿足，但到現在都沒下文，市議員王鴻薇19日痛批，離開學剩不到2周，中央不拿出經國際認證的AZ或莫德納疫苗讓這些老師接種，根本是要逼人去打高端疫苗。

北市國中有347名代理教師，國中有70位擔任班導師，國小共601位代理教師，其中高達440位擔任班導師。

王鴻薇指出，現在許多學校班級的導師都是由代理教師擔任，這些老師與學生接觸最密切，但到現在卻都沒有疫苗可以打，離9月1日開學日只剩不到2週，到底要怎麼開學。

她表示，北市教育局上周開始第2波造冊，包含高中以下的代理教師、課後照顧班老師、第1梯次未列入的新進老師等，共7000多人，教育部要求這些老師自行到預約系統登記，而陳時中說會想辦法滿足。

王鴻薇砲轟，衛福部到現在都沒有下文，明顯是要逼這些老師去打高端，中央硬是不拿出經國際認證的AZ或莫德納疫苗供老師接種，又逼迫去預約高端，家長恐怕無法安心讓孩子去上學。