美國在臺協會台北辦事處新任處長孫曉雅，日前拜會中央流行疫情指揮中心，雙方就疫苗雙邊認證、數位接種證明、出入境證明等議題交換意見。衛福部長陳時中期待，將來高端疫苗能獲美國承認，因為美國也相當重視高端疫苗的發展，畢竟這是出自美國國衛院（NIH）延伸出來的疫苗。

陳時中今天證實，AIT新任處長孫曉雅日前確實有來指揮中心拜會，雙方還談到疫苗雙邊認證、數位接種證明、出入境證明等議題，他也感謝美國長期都在世界衛生大會（WHA）對台灣的協助，以及捐贈我國約一成人口涵蓋率的疫苗，期盼未來在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下能讓更多國家加入，發揮其重要效果。

陳時中進一步說明，有關疫苗雙邊認證方面，我方將會提出高端疫苗，因為美國對高端疫苗也相當重視，畢竟這是從NIH延伸出來的疫苗，因此對於科學研究的分享，美方也極為關切，但外交之間不是大家坐下來說好就好，仍有一些細部要規劃，但我方會積極爭取。