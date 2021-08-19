《波羅的海通訊社》17日報導，台灣即將在立陶宛設立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，引發北京不滿，中國大陸國企中鐵集裝箱公司（CRTC）決定中斷直達立陶宛的鐵路貨運，中鐵集裝箱昨天則發布聲明表示，目前中國與立陶宛間中歐班列運輸一切正常。我外交部今天表示，經多方查證，中鐵集裝箱將於8月底中斷直達立陶宛鐵路貨運的相關報導屬實。我國樂願在此共同基礎之上，與包括立陶宛在內的理念相近夥伴合作，促進經貿往來與投資連結。

外交部發言人歐江安說，根據我方掌握訊息，該鐵路貨運是中國貨物出口到歐洲各種途徑當中，成本相對較低廉而且便給的運輸方式，中國政府有大量補貼。

歐江安表示，外交部嚴正反對將涉及人民生存福祉的正常經貿往來當作制裁的武器，並呼籲世界各國尊重自由貿易精神，遵循以國際規則為基礎的國際貿易體系，以維持全球經濟穩定及繁榮，保障各國人民不受脅迫的基本權利。

歐江安指出，我國樂願在此共同基礎之上，與包括立陶宛在內的理念相近夥伴合作，促進經貿往來與投資連結。外交部呼籲民主陣營的夥伴國家相互尊重扶持，仗義聲援立陶宛，展現團結互助、不畏強權的決心，堅守共享的民主自由價值。台灣與立陶宛將在共同的理念及價值基礎上，持續深化兩國互惠互利的夥伴關係。