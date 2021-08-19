今晚開獎的威力彩頭獎上看21.5億元，銷售已進入倒數計時了，預估下班通勤、傍晚五點到七點買氣達顛峰，要怎麼用有限的金額創造最大的中獎機率？位於基隆廟口附近的銀多彩券投注站建議，花800元第一區固定號碼、第二區包牌(01-08)，上班族多負擔得起，又能將中獎率創造最大效益。

銀多彩券投注站分析，不論今晚威力彩開獎號碼為何，第二區包牌就一定會猜中，第一區的六個號碼只要中1個號碼以上，就有回本的機會，中的獎號愈多，獎金愈高，全中就是頭獎彩金的幸運兒。

根據台彩記錄，過去很多貳獎中獎人，若能多花幾百元、包下第二區，獎金就從一兩千萬，跳升成為逾2億元的頭獎中獎人。

易經財經專家陶文表示，今天為己亥日，五行元素中，生肖屬豬、處女座的彩迷，是財神爺眷顧的幸運兒，生肖屬虎雙魚座或屬馬巨蟹座，中獎指數都相當高；若不是這些生肖或星座者也別灰心，可以穿搭紅色衣服或配件替自己增添中獎運；陶文表示，今天的吉利數字依序為3、8、2、7、1以及其組合。

台彩表示，威力彩在連槓效益下，今晚頭獎累計上看21.5億元，頭獎若由一人獨得，將是今年抱得最高頭獎彩金的幸運兒，也是第三屆以來，第4高的頭獎彩金。