【愛傳媒滾動力頻道專欄】學生時期的何曉玫，在林懷民老師眼中是個奇特不多話的女生，平珩老師談起何曉玫時則評論：「別的學生技巧可能超越她，但在肢體傳遞情感的層面她特別豐富」，對於這份細膩的情感如何形塑，或許可以從何曉玫對於外在的觀察力窺知。

「我看著牆上的壁虎，發現牠可以長時間保持同個姿勢完全不動，這時牠的視角正好與我是相反的，我就會進入牠的視角看這個世界，就這麼多了一份觀看的想像。」

外在的肢體演繹可以從觀摩而得，舞蹈與心境的相互牽引，何曉玫則以生動的形容分享給觀者：「跳舞是很微妙的，有一些你無法言說的情感，或一些深層的回憶，交雜你現在的處境，當這些元素很有機的攪和在一起時，就形塑了舞蹈的內在。」

這些混雜著覺知、情感在搖擺與旋轉中誕生的舞蹈藝術，對何曉玫來說從來，只為抒發舞者純粹的感受，不為追求答案而生，而何曉玫也早已藉由舞蹈完成對生命的詮釋「我會覺得生命就像一支舞蹈，但人總有一支舞是無法獨立完成的，這些在生命中與我們共存的人，都是為了完成彼此的表演而努力，有時就這麼與我們舞了一生。」

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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