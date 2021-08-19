海地總理亨利（Ariel Henry）今天表示，造成逾2000人罹難的地震讓這個加勒比海國度「瀕臨崩潰」。在此同時，重災區救援物資姍姍來遲，讓震災倖存者感到愈來愈挫折。

海地首都太子港（Port-au-Prince）以西約160公里處14日上午發生規模7.2極淺層強震，亨利在地震發生後隔天飛往地震中首當其衝的西南部城市萊凱（Les Cayes）勘災，承諾迅速增援，但亨利今天晚間透過影片演說坦承，海地目前陷入困境。

亨利表示：「海地現在瀕臨崩潰。摧毀國家南部大片地區的這場地震再次證明了我們的極限，以及我們有多脆弱。」

一名目擊者告訴路透社，數十名民眾在一架載有物資的直升機抵達後前往萊凱機場要求糧食，後來警方介入，一輛卡車才得以載著救援物資離開。

經過又一夜大雨後，萊凱居民紛紛抱怨缺乏援助，包括在市中心紮營的民眾，這些救難帳棚如雨後春筍般湧現。

海地民防局在社群媒體推特（Twitter）上指出，強震罹難人數增至2189人，受傷人數則攀升至1萬2268人。

社群媒體上的影片顯示，人們也愈來愈擔心萊凱以外更偏遠的地區，像是西北方的熱雷米（Jeremie），當地聯外道路遭到破壞。

在萊凱擔任法官的塞內爾（Pierre Cenel）在首都太子港（Port-au-Prince）痛斥政府：「身為一名法官，我不能有政治意見，但身為人民，身為一位擔心我國情勢的人，我必須說一切都失靈了。他們沒有做任何事情來預防這場災難。」

另一方面，熱帶風暴「葛瑞斯」（Grace）在席捲海地後今天已增強為颶風，朝向墨西哥加勒比海沿岸前進，來勢洶洶，導致班機紛紛停飛，並恐將帶來強風、暴洪和巨浪。

根據美國國家颶風中心（NHC）資訊，依颶風強度區分為5級的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale ）中，被歸類最低的1級颶風葛瑞斯於格林威治標準時間0時0分之際，最大持續風速達每小時130公里。

國家颶風中心指出，已讓遭強震重創的海地降下大雨的颶風葛瑞斯目前位於墨西哥城鎮圖盧姆（Tulum）以東約274公里處，預計將在19日凌晨登陸。