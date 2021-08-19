台灣地小人稠，機車成為大多數人的出行代步工具。雖法律規定年滿18歲即可考照，但是沒有機車、筆試與路考，可說是一山還有一山高，在在成為年輕人想要考照的難關。Gogoro考量到年輕人想要考取機車駕照過程的需求，推出「考照神器 有 GO 罩你」服務，包含租借Gogoro車款還有新車購入服務，更優化線上筆試體驗，為你做好考照前的萬全準備！

每年 7 至 9 月都是各大監理站機車考照的旺季，隨著考照難度的提升，許多考生紛紛在「直線平衡駕駛」(俗稱 7 秒直線)、「直角轉彎」等關卡鍛羽而歸，讓不少考照新手紛紛上網討教訣竅。Gogoro 智慧電動機車因為油門表現線性、動力不經過變速箱直傳後輪、馬達運作平順不抖動、車輛穩定好操控，在網路上早已贏得「考照神器」的美名。為了協助考生順利通過機車路考測試，Gogoro 即日起至 10/31 止，特別推出「考照神器 有 GO 罩你」多項服務，包括：線上機車筆試練習網站、預約門市路考練車、駕訓班合作宣導方案與考照專屬購車優惠，全方位輔助考照新鮮人能夠一次拿下筆試及路考，取得上路資格。

Gogoro 特別推出「考照神器 有 GO 罩你」多項貼心服務，全方位輔助考照新鮮人及考照苦手，能夠一次拿下筆試及路考，輕鬆取得上路資格。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

列舉年滿 18 歲時最想做的事，報考機車駕照一定在「必須完成」清單的前三名，因此每年參與普通重型機車駕照考試的人數都居高不下。根據交通部公路總局資料顯示， 2019 年與 2020 年普通重型機車筆試報考的總人次為 55.3 萬人、參與路考的總人次為 81.1 萬人。為降低交通違規率及肇事率，公路總局與時俱進、不斷調整考照項目及流程，使其更加嚴謹及安全；各地市政府也鼓勵民眾報名參加機車駕訓課程，學習交通安全觀念與技巧。

順應滿足每年騎車考照的剛性需求，Gogoro 特別開設考照神器筆試練習網站，收錄 2021 年最新版交通部公路總局機車筆試題庫，考生可反覆進行練習，模擬考完之後還可以即時查看結果，並由網頁提供解析參考，讓考生加深記憶。配合考照神器練習網站上線，只要於 10/31 前挑戰線上筆試精選必考 50 題，留下領獎資料即可享優惠三重送，包括：(1) 獲得 Gogoro VIVA MIX 智慧電動機車（一台）抽獎機會、(2) 收到電子兌換券可至指定門市領取限量型速 S 摺扇、(3) 收到購車加碼送復古騎士安全帽憑證。

除了考照神器筆試練習網站之外，Gogoro 亦提供考生可預約 Gogoro 全車系智慧電動機車，進行考照預約試騎。只要在有普通重型機車駕照的朋友陪同下，取車至主管機關及各縣市政府公告之練習場地，進行 3 小時「免費」的深度路考練習，Gogoro 出腦出車助準考生們一臂之力、練好練滿、一次考照成功！同樣於 10/31 前預約並完成取車練習者，也有機會參加 Gogoro VIVA MIX 智慧電動機車（一台）抽奬。

除了直接幫助考生，Gogoro 更與台北市交通局共同推廣宣導駕駛學習課程，鼓勵民眾在考照前能先透過駕訓班，學習正確駕駛習慣、交通規則及養成防禦駕駛之觀念；Gogoro 首波與大台北駕訓班及大龍港駕訓班合作推出「型速駕訓班」推廣活動，讓考照新手可以在專業訓練騎乘場地、使用 Gogoro 旗下多款智慧電動機車進行考照練習。凡報名全台道安講習合作駕訓班者，成功考照後不但可領取政府補助 $1300，還可憑駕照及報名收據至全台 Gogoro 門市另享購車優惠，再贈送限量極輕都會風雨衣。此外，於 12/10 前至台北市交通局合作指定的 4 家普通重機駕訓班報名普通重型機車駕駛訓練課程並完成資料登錄，前 1000 名還會加碼獲得 $100 元 GoShare 騎乘金。

滿 18 歲去考駕照，可視為台灣民眾的成年禮。在取得駕照後，選擇穩定好騎、容易操控的 Gogoro 可謂是給自己最大的禮物。為滿足新手上路的需求，Gogoro 特別在開學前推出多項購車優惠方案，讓即將取得駕照的朋友可以選購喜愛的車款：包括動力強大的 Gogoro S2；可讓你成為城市焦點的 Gogoro S3和短小精悍、好停好跑的 Gogoro VIVA MIX 系列；多款 Gogoro 智慧電動機車考照專屬購車優惠，不僅可搭載實用的配備，更可妥善利用政府補助（最高 24000 元），讓你輕鬆入手「人生第一輛車」。即日起至 9/12，Gogoro「開學季 全民 GO 樂」活動再提供半年資費 0 元起，限定車款早鳥禮與日付不到 30 元的付款方案，搭配考照神器筆試刷題優惠三重送，成為即將放榜的大學新生輕鬆、聰明的購車選擇。