《革命前夕的摩托車日記》轟動全球，捧紅墨西哥巨星蓋爾賈西亞貝納。（海鵬影業提供）

巴西電影資料館上月29日慘遭祝融，館內近60年的電影歷史文件、2000部館藏的影片拷貝，以及骨董電影機設備均付之一炬，引發全球震驚。由於該起火災是建館81年來的第五起火災，加上舊有影片材料又是自燃物。巴西名導華特沙勒斯（Walter Salles），日前沉重呼籲該館應當重視電影史料的保存，「巴西人民對電影的共同回憶不容被抹煞」。

華特沙勒斯曾以電影《中央車站》勇奪柏林影展最佳影片金熊獎，更以描述革命英雄切格瓦拉、年輕時壯遊南美洲的旅行電影《革命前夕的摩托車日記》轟動全球，並一手捧紅墨西哥巨星蓋爾賈西亞貝納（Gael Garcia Bernal），該片近來完成數位修復版，將於8月27日在台上映。

位於聖保羅市的巴西國家電影資料館（Cinemateca Brasileira）是在上月29日發生大火，其中一座收藏電影歷史文件4公噸，以及2000部影片拷貝的倉庫損失子最為慘重，許多珍貴影片付之一炬。該館成立於1940年，並曾分別在1957年、1969年、1982年和2016年遭受祝融之災，上月的大火則是第五次火災，包括具有極高歷史價值的骨董級電影設備等均遭燒毀。巴西國家電影資料館近年風波不斷，不僅管理頻頻出包，許多專業員工也遭解僱。就連巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年宣布將重新甄選民間組織管理，也至今毫無下文。導演華特薩勒斯日前對此事件發聲，沉重表示該場大火燒毀的不僅是電影珍貴資料，更抹煞了巴西人民對電影的共同回憶。

華特薩勒斯是巴西最重要的導演之一，第二部電影《中央車站》就一鳴驚人勇奪柏林影展最佳影片金熊獎及最佳女演員銀熊獎，以及金球獎最佳外語片。而他最轟動世界的作品，當屬與好萊塢巨星勞勃瑞福（Robert Redford）合作拍攝、講述切·格瓦拉與好友阿爾貝托於1952年騎上摩托車、遊歷南美洲壯闊旅程的電影《革命前夕的摩托車日記》，電影一拍完在美國日舞影展首映旋即轟動全球，更勇奪同年的坎城影展人道精神獎等3項大獎，並獲隔年奧斯卡的雙料大獎提名、勇奪最佳原著歌曲大獎。該片總共橫掃全球影展共36座獎項，也讓華特沙勒斯搖身全世界最重要的巴西導演。

《革命前夕的摩托車日記》改編自古巴革命家格瓦拉在旅行途中寫下的同名遊記，以及旅伴阿爾貝托撰寫的《與切格瓦拉穿越拉丁美洲》。劇情講述埃內斯托格瓦拉（Ernesto Guevara）在成為革命領袖「切格瓦拉」之前，與好友阿爾貝托．格拉納多（Alberto Granado）於1951年騎摩托車壯遊南美洲的革命啟蒙之旅。該片費時四年完成製作，全片攝影美不勝收、壯闊無比，南美大陸草原、高山、大河、雨林、風雪等絕美風光盡收眼底。

從小在巴西長大的薩勒斯，看盡國家從獨裁到民主的路途。他利用史實與虛構交錯的方式，將《革命前夕的摩托車日記》的觀影張力發揮的淋漓盡致。為還原史實，更帶領觀眾重返當年切格瓦拉與阿爾貝托造訪的南美風光。電影跨越5國，拍攝超過30個南美地標，包括布宜諾斯艾利斯的「美洲巴黎」；智利的蝶夢谷、阿塔卡馬沙漠、「太平洋寶石」瓦爾帕萊索；秘魯的亞馬遜雨林和印加帝國的馬丘比丘古城等。