威力彩連續槓龜40期，今晚開獎的頭獎獎金累積至21.5億元，若僅一注獨得，將創下年度單注最高獎金紀錄！除了幸運生肖及星座之外，命理師詹惟中也以西元出生年份數字來分析，他表示，中獎率最高的是西元生年尾數0的人，堪稱每買必中的天選之人。

根據《三立新聞》報導，詹惟中老師表示，若以紫微密碼來分析中獎率，必須從西元出生年分的尾數去對照。他表示，「西元生年尾數0的人一定必買，因為隨便買隨便中！」雖然不一定會是頭獎，但也有機會中小獎。

除了尾數0的超級幸運兒，其餘數字也有各自需要注意的開運法，其中，尾數2要靠另一半或配偶、尾數3要靠兄弟姐妹、尾數4要靠父母、尾數6和8要靠以往曾經幫你跑腿的人、尾數7和9則要靠同事，詹惟中老師解釋，「可以在公司附近購買，透過合資來增加中獎機會。」

另外，尾數5的人只能賭一把，最後他也殘酷表示，「若尾數是1的人，建議省下買彩券的錢，因為中獎率低！」加上對於紫微密碼1的人來說，財神落在健康宮，不如把錢拿去買與健康相關的保險。

根據台彩資料統計，過去13年來，威力彩第一區前三名熱門的號碼為24、04、26，第二區前三名則為02、05、03與04並列第三。若以今年度（110年）來觀察，第一區前兩名則為07、14和32並列第二，第二區前兩名則為01與02。