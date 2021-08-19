雲林縣議會議事組主任吳國正通達議事規則，思路與口條清晰，雲林縣議會曾有3次沒他無法開會的紀錄，他的上課講義廣傳至全台各議會，遠及外島，堪稱「議會活辭典」。他服務迄今34年，任何會議都當場做會議紀錄，他更惜才愛將，每年自願考乙，把甲等留給部屬。

吳國正不僅嫻熟法規，個性溫和、沒有黨派色彩，新舊議員尊重他的專業，有一年他開鼻中膈手術，縣長和議員都寧可等他，他一路趕回雲林，把鼻子的紗布抽掉進入議場，用濃濃的鼻音朗讀。

為了精進，他10年前攻讀中正大學政治研究所、法律研所，請假口試那天，縣議會沒有他很難開會，全體等他口試結束回來再開。還有一次大會鈴響宣布開會，不料他「燒聲」說不出話，大會臨時取消。

吳國正就法論法，開會前做足功課，掌握議事節奏與效率，會議中和主席保持電話聯繫，避免離題太遠，他邊聽邊記錄，手寫個不停，只要有他在，會議一結束，會議紀錄也完成了。

很多人好奇他數十年如一日，怎麼辦到的，他說只要用心、熟悉法規，就聽得懂、寫得出來，行政權、立法權分清楚，就不會有爭議。

吳國正朗讀數字中氣十足毫不含糊，即使11位數也字字分明，功力無人能及。他說，每一個數字都是一筆錢，都有其緣由和意義，融會貫通就不會念錯。

吳國正31歲就任時是全台最年輕的議事組主任，現年64歲是資歷最深的，前幾年想退休被慰留迄今，他覺得議會幫他養大了孩子，心願已滿足，如今最重要的，讓認真的年輕人出頭，他自願連年考乙等。

明年七月退休前吳國正有個心願，盼整理出「議事法規彙編」，把審查預算、追加減、決算的程序都寫清楚，並把腦海中的法規專有名詞製作成一張表格，現在都在進行中。