有民眾入住北市集中檢疫所，因為想泡泡麵但房內沒熱水，防疫人員竟要他出房門使用飲水機。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在防疫記者會上強調，進入房間後直到完成檢疫隔離前，除緊急狀況外不得離開房間。

陳時中指出，近來在防疫旅館的人多了，有一些規範可能不了解，或沒有特別注意，因此再次提醒應遵守事項：

1. 入住時應主動出示居家檢疫/隔離通知書。

2. 進入房間後直至完成檢疫隔離前，除緊急狀況外（例如災害發生），不得離開自己房間；不得串門子、借東西或於陽台聊天。

3. 檢疫期間房間內之清潔應自行處理，用完之餐具及垃圾等應自行打包綁好置於門外，房務人員不進房內打掃。

4. 如須洽旅館服務人員協助，請電話等方式聯繋，避免人員非必要之接觸。

陳時中提醒，這些措施已經實施很久了，但還是陸陸續續有民眾因為不了解，或是以自己的習慣來處理，這些都是錯誤的。他再三強調，除了在發生緊急情況之外，不得隨便出房門；如未遵守防疫相關規範，會處以10萬到100萬的罰鍰。