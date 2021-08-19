台東縣海端鄉利稻部落布農族人發揮人飢己飢精神，盼將物資送給高雄市桃源區3部落親友手上。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

高雄市桃源區復興、拉芙蘭、梅山成為孤島，台東縣海端鄉利稻部落布農族人發揮人飢己飢精神，陸續送物資給復興3部落親友，公路局卻通知梅山至向陽路段20日才開放。

利稻鄉民代表古明良說，12年前的莫拉克風災造成南橫公路中斷，兩地親友就靠互相支援度過困難，因此希望能趕緊將活體豬送去，否則死了就不新鮮了；而其他族人也準備許多新鮮肉品，並說「這些肉擺著一天可能會壞掉」。

利稻村長古金福說，「在中央山脈那一邊的親友已經10餘天沒有吃到新鮮豬肉」，原本今天帶領族人要送5頭豬過去，卻被告知不能通行，這些豬原有200公斤，等著送去就瘦了10公斤；另雖有空投物資，但卻沒有牲畜的飼料，他也特地準備了30包。

伍麗華立委特助邱強永說，已立刻協調關山工務段適度開放管制中的向陽至天池段，在災情期間給予高雄族人繞道至台東滿足採購及醫療需求。關山工務段表示，基於緊急避難需求，同意協助民眾採戒護通行。首梯為20日、21日，通行時段為早上8時至8時30分、10時至10時30分、下午1時30分至2時，所有進出車輛均需向桃源區公所提出申請並造冊。