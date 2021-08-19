「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）因多次預言新冠肺炎疫情發展，引發關注。日前他曾預言，8、9月因木星逆行在魔羯座恐對世界局勢不利，國際間將會陸續發生天災等大量死傷，沒想到預言竟再次成真，不僅發生阿富汗政府垮台、海地發生強震、美國邁阿密大樓倒塌等重大事件，而這已是他6度預言成功，同時他也預測，國際間出現最大動盪會是明年的4月。

阿南德日前曾於YouTube頻道《Conscience》中警告，6月20日至11月21日期間，英國、以色列、美國、大陸及日本將掀起新一波疫情，其中以疫苗覆蓋率最高的以色列，恐遭受Delta變異株侵襲，使疫情變得更加嚴峻。除此之外，更發生美國邁阿密大樓倒塌、日本靜岡發生嚴重土石流、阿富汗發生政變等，甚至大陸鄭州也飽受水災之苦。

阿南德強調，因木星於7月21日後開始逆行的緣故，會使國際間接連發生不幸的事件，8、9月木星逆行在魔羯座恐對世界不利，恐要待11月21日木星脫離摩羯座，轉移至水瓶座，整體的狀況才會好轉。

不過，這已是阿南德6度預言成功，他表示以目前的星象來看，對世界的局勢非常不利，不論哪個國家都會爆發第三波疫情，因此提醒「無論你在做什麼，處在什麼位置，一定要小心防範」。同時他也預測，今年11月後的全球的經濟、市場將會好轉，最大的動盪會出現在2021年4月，但之後便會好轉，不過針對新冠疫情，則須待2023年4月後才會獲得趨緩。

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