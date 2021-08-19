後龍國小校內這棟百年歷史的日式老宿舍，是許多校友的共同回憶。（謝明俊攝）

日式老宿舍的門牌號碼也漫滅不清了。（謝明俊攝）

苗栗縣政府已將日式老宿舍定為歷史建築，希望能修復繼續保存下去。（謝明俊攝）

日式老宿舍是以編竹夾泥牆建成，毀損情況嚴重。（謝明俊攝）

建校超過124年的苗栗縣後龍國小，校內仍留有1棟昔日日據時代留下來的日式宿舍，是後龍國小畢業校友共同記憶之一，苗栗縣政府將這棟木造宿舍列為縣定歷史建築，並請來建築師協助修復活化利用，將校友共同記憶再延續下去。

後龍國小成立於1897年日本占據台灣以後，初名為苗栗國語傳習所以壠分教場，同年改名為後壠公學校，原本校址在後龍媽祖宮，1910年才遷往後龍國小現址，興建有5間教室，位在現今活動中心的西北側，活動中心的南側則興建教職員宿舍，以木造及編竹夾泥牆建成。

後龍國小經過百年演變，校舍興築更替，至今留下最古老的建築，就是這棟木造日式宿舍，歷來的後龍國小校友都記得這棟日式宿舍，成為大家的共同記憶。

由於年代久遠，建築本體逐漸毀損，後來並經常發生有校外流浪漢潛入老屋內過夜等情事，校方為了保護學生安全，於是築起鐵圍籬隔絕外人進入，但也因乏人照料，益使木屋毀損嚴重。

縣府文觀局局長林彥甫在全面盤點縣內歷史建築，得知後龍國小這棟日式宿舍現況後，認為有必要保護下來，留給校友及後人一個歷史文化的印記，因此，在文資委員的共同認可下，將日式宿舍訂為縣定歷史建築。並委託黃棟群建築師事務所規畫修復暨因應計畫，

林彥甫表示，文化資產的活化與再利用，除了需有專業建築師規劃設計外，同時也需要與地方管理及使用機關、居民進行溝通與協調，以建立共識。因此決定在8月27日下午2時30分，在後龍國小舉行修復設計再利用說明會，讓所有校友都能一同參與保存老宿舍。