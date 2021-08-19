銅箔基板廠台光電(2383)上半年每股盈餘達6.65元，累計前7月合併營收為211.17億元，年成長45.85%，由於高速產品在伺服器Whitley平台已正式量產，第3季出貨力道將較第2季強勁，搭配HDI產品出貨成長，台光電看好第3季營運，並樂觀預估，今年營運可望再創新高，今天股價逆勢收紅。

由於在基礎建設網通類產品市佔大幅提昇，推動高階網通產品出貨大增，且手持式裝置產品需求強勁成長，產品組合優化及平均銷售單價上升，台光電上半年合併營收175.62億元，年增43.83%，為歷年同期新高，稅後盈餘為22.12億元，年成長39.03%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為6.65元，其中第2季合併營收95.58億元，年成長51.7%，連5季創下單季歷史新高，單季毛利率24.54%，較第1季增加0.96個百分點，單季稅後盈餘達12.49億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為3.75元。

台光電7月合併營收為35.55億元，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為211.17億元，年成長45.85%。

台光電表示，由於高速產品在第四代伺服器Whitley平台已正式量產，第3季的出貨力道將較第2季更為強勁，且高階HDI類載板材料打敗日系同業，獨家供應5G手機的類載板等級銅箔基板，市佔率為全球第一且為日商外唯一供應商，大幅領先同業，在美系客戶推出新手機的拉貨時程恢復到正常狀態的情況及類載板應用持續增加下，第3季出貨量將大幅成長，兩大產品可望讓第3季旺季更旺。

隨著高速低損耗的網通材料大幅量產出貨，以及新5G手機滲透率大幅增加，加上ARM架構的高階筆電及高階平板電腦對HDI板升級需求，台光電表示，在高速及HDI兩大類產品雙成長引擎的帶動下，雖然產能已較去年增加近20%，全產能生產銷售仍供不應求，且產品組合優化下，毛利率將持續增加，預估2021年營運可望再攀新高。