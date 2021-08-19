是德科技宣布，台灣毫米波技術新創企業稜研科技(TMYTEK)選擇使用是德解決方案，來驗證用於5G和衛星系統之天線封裝設計的效能。隨著全球部屬5G進入第二階段，配合企業專網等特殊應用，毫米波的需求將快速放大。

根據全球行動供應商協會的資料，共有22個國家/地區的132家電信業者，已取得毫米波頻譜，藉以部署5G服務，相關需求將持續提升。

是德大中華區無線解決方案工程事業群總經理陳俊宇表示，本次是德在稜研科技開發TMYTEK O-RU產品時貢獻一己之力，並搭配其XBeam進行毫米波OTA量產測試，確保射頻單元(RU)，和使用開放式標準規格之多廠商無線存取網路的分散式單元(DU)，能夠彼此互通。是德科技長期深耕5G NR和衛星市場，具有豐富的專業知識和完整的解決方案，是稜研科技理想的合作夥伴。

稜研選擇使用Keysight Open RAN Studio，來驗證射頻單元(O-RU)的功能和效能。該解決方案整合了是德科技軟體和硬體平台，可建構、播放、擷取並量測O-RAN流量。 這使得稜研科技能夠驗證其O-RU，是否相符最新的O-RAN規格。

稜研創辦人暨總經理張書維表示，是德為TMYTEK的毫米波O-RU產品提供所需的量測確定性和效能，搭配TMYTEK自主開發的超高速XBeam OTA測試技術，讓稜研能夠信心十足地開發可同時滿足5G和衛星市場需求的AiP技術。許多在毫米波頻譜運作的5G設計，均使用AiP技術來縮小無線系統的尺寸並降低成本，並且改善射頻效能。

Keysight VXG微波信號產生器提供高輸出功率和超低相位雜訊，使得稜研科技能夠在毫米波頻率下使用寬廣的頻寬，以提升量測完整性。Keysight UXA信號分析儀支援寬廣的分析頻寬和動態範圍，這對毫米波5G和衛星應用至關重要。