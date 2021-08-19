元太（8069）舉行法說會，財務長陳樂群表示，子公司揚州川奇光電配合揚州市政府防疫要求，員工暫時無法全員上班，造成產品延遲出貨，公司正密切觀察情況，視疫情控制狀況進行適當生產調度，8月營收受到衝擊 。

由於近來COVID-19 DELTA變種病毒於全球擴散，造成中國大陸疫情再起，江蘇揚州市成為本次疫情熱區，當地政府實施人員移動及交通相關管制。元太旗下子公司揚州川奇光電配合揚州市政府防疫要求，員工暫時無法全員上班，造成產品延遲出貨，公司正密切觀察情況，視疫情控制狀況進行適當生產調度，短期將對營收造成影響。然而，待揚州疫情獲得控制後，公司將全力加大生產出貨量，以滿足客戶訂單需求。

元太2021上半年合併營收較去年同期成長28％，上半年營收、營業利益及淨利同步創下10年來新高點。

元太近年持續精實營運效能，在電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤，及電子紙看板等應用市場需求增溫下，公司營運獲利穩健發展，營業利益較去年同期，股東權益報酬率、資產報酬率亦每年逐步穩定成長，為股東創造最大利益。

2021上半年全球雖仍處於COVID-19疫情之中，但具有技術和產品創新，促進智慧生活的電子紙應用需求持續成長，終端客戶推出各類型電子紙應用新品，市場蓬勃發展。從彩色電子書讀器到彩色電子紙筆記本、雙螢幕筆記型電腦、電子紙顯示螢幕、大尺寸手寫電子紙白板，到交通、物流等物聯網電子紙應用，以及因無接觸經濟帶動爆發式成長的電子紙貨架標籤，已導入全球各知名超市賣場，同時，新上市的E Ink Spectra 3100黑白紅黃電子紙，更為零售場域帶來豐富色彩，鮮豔的黃色或紅色特別適合作為吸引消費者目光促銷廣告色。