晶片電阻股可望再添一檔新成員，天二科技（6834）向主管機關申請登錄興櫃，預計8月下旬開始交易，晶片電阻股的陣容更為堅強。

天二科技日前送件申請登錄興櫃股票，預計8月下旬就會在興櫃市場交易，該公司設立於民國59年2月16日，目前實收資本額7.98億元，董事長為廖震益，總經理為詹清輝，截至110年8月6日，全體董事持股比21.91％，主要產品為厚膜/薄膜/金屬板電阻。