天二科技8月下旬上興櫃 15:102021/08/19 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶片電阻股可望再添一檔新成員，天二科技（6834）向主管機關申請登錄興櫃，預計8月下旬開始交易，晶片電阻股的陣容更為堅強。 天二科技日前送件申請登錄興櫃股票，預計8月下旬就會在興櫃市場交易，該公司設立於民國59年2月16日，目前實收資本額7.98億元，董事長為廖震益，總經理為詹清輝，截至110年8月6日，全體董事持股比21.91％，主要產品為厚膜/薄膜/金屬板電阻。 航海王反攻 台股終止連9黑 台北大貨車、白牌機車上高架 AI全抓 #天二 #晶片電阻 #下旬 #科技 #上興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》結束11年流亡生涯重返阿富汗 塔利班二當家動向引人注目 12:512021/08/19 國際 《電腦設備》研華旗下寶元數控重啟IPO 擬2022年登興櫃 09:442021/08/19 財經 一切是天意 黃子佼曝寶寶明年到 04:102021/08/19 娛樂新聞 中正大學科技分析 洗刷血汗漁產汙名 04:102021/08/19 地方新聞 虎尾糖鐵5分車復駛 跳票1500天 04:102021/08/19 焦點要聞 彰監鐵窗牌月餅 7.5萬個5天賣光 04:102021/08/19 焦點要聞 阿富汗給台灣上了一課 04:102021/08/19 時論廣場 《盤中解析》未見落底訊號 台股慘摔300點 11:092021/08/19 財經 《櫃買市場》新穎生醫申請上興櫃、海德威今起可信用交易 08:362021/08/19 財經 從東京奧運窺見超級變變變的數位科技 07:002021/08/19 生活 美軍最高將領：無跡象預示阿富汗11天就迅速崩潰 12:262021/08/19 國際 財經熱門新聞 台股「殺很大」 大型權值股倒一片 法人點出3大落底訊號 - 財經 - 工商 散戶小心！晶片荒爆大警訊 他警告：PC需求到頂 - 財經 威力彩今飆21.5億 專家曝中獎絕招：下班路過這樣買 - 財經 散裝航EPS爆發力幹掉長榮、陽明 專家曝背後2大理由 - 財經 全盤皆墨 台股暴跌450點 指數收近3個新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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