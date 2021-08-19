富王鴨肉店王姓小老闆嗆女外送員「等毛長齊再講話」事件，台中地院依恐嚇危害安全罪判王男拘役30日，得易科罰金。（資料照片）

富王鴨肉店王姓小老闆嗆女外送員「等毛長齊再講話」事件，引發網友撻伐，店家因而歇業。（資料照片）

中市富王鴨肉店的王姓小老闆以「是沒有被人打過」、「破查某」、「等毛長齊再講話」等不雅字眼嗆女外送員，遭網友撻伐引發軒然大波。全案經台中地院審結，法官以王男與張女發生糾紛，不思理性溝通解決，竟以加害身體之事恐嚇、公開以不雅言語貶抑，依恐嚇危害安全罪判他拘役30日，得易科罰金，仍可上訴。

26歲王男是富王鴨肉專賣店的負責人，今年1月2日上午11時許，張姓女外送員前往取餐時，向店家表示，已等候多時，詢問還要多久可取餐，並質疑店家拖餐。豈料，王男竟回嗆「不爽就不要做」、「跩什麼」、「破查某咧」、「沒有被人家打過是不是？」、「毛長齊了再出來講話喔」等語。

張女不甘心受辱，在網路發文，PO出行車紀錄器錄下的事發現場影像，並怒向警方提告。此事曝光網友群起激憤，譏諷王男為「毛齊哥」、譴責撻伐富王鴨肉店，延燒7天後，王男出面鞠躬道歉。事後，店家貼出「頂讓」紅單暫先收攤，日後另找店面營業。

檢察官認為，王男恫稱「在路上就不要被我遇到」、「沒有被人打過是不是」等語恐嚇，使張女心生畏懼；並在眾人得以共見共聞之場所，辱罵「破查某咧」等語涉犯公然侮辱及恐嚇危害安全罪，同一行為觸犯2罪名，依恐嚇危害安全罪論處。

此外，張女指控，王男當時揚言要將案發經過PO上網，並以「你想紅，我會讓你紅」、「來啊，你要紅是不是」等語涉及恐嚇罪嫌，但王男否認，而張女也未提出相關證據，檢察官認為，此案張女是因久候外送餐點，而與店家發生口角爭執，雙方熟是熟非恐有不同看法，難以張女片面指述就認定恐嚇罪成立。

台中地院豐原簡易庭審結，法官以王男因與外送員張女發生糾紛，不思理性溝通解決，以加害身體之事恐嚇對方，使張女心生畏懼，並公開以不雅言語貶損對方社會評價，實不足取，審酌王男素行尚佳及坦承犯行等犯後態度，判處他拘役30日，得易科罰金。