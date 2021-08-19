「最美空姐」林佩瑤參加《超級星光大道》闖進前10強，知名度隨之水漲船高，如今已經離開航空業嫁做人婦的她，在IG限時動態開放網友提問，被問及「有買房的打算嗎？」她則是列出兩大關鍵原因直嘆：「根本買不起。」

林佩瑤與主廚老公武俊傑結婚2年，感情甜蜜穩定，日前透過IG開放問答，面對網友提問「有買房的打算嗎？」她表示買房子首要條件，就是要住在蛋黃區，而且一定要有管理員，但要同時兼具兩條件的地段，根本貴到買不起，至於被問到如何理財？她坦言既不會理財也不想理財，老公的錢大部分都是自己掌管，因此家中大部分支出也都由他負擔，只有家用採買部分才歸她負責。

此外，林佩瑤透露完全不迷戀名牌包，對精品也沒有特別研究，強調買過的名牌包數量，靠5根手指就數得出來，基本上會買的都是真的喜歡且負擔得起，其他就是靠老公及家人所送，所以每次收到這些貴重的禮物，都懷抱著一顆感恩的心，不過對於保養就相當捨得砸大錢，她坦言當空服員時，一個月大概花3萬在保養，現在花費則是多到不敢算。

林佩瑤日前在網上發表離婚開導文，讓不少人都關心她的婚姻狀況，對此，林佩瑤強調只是轉述網友故事，並沒有要離婚，事後更曬出與老公的影片放閃：「我已經被圖中男子包養了，謝謝大家」，強調小倆口感情依舊甜蜜。