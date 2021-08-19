金門縣政府今天宣布，8／28將再度啟動4座大型接種站施打第2劑AZ疫苗，提醒大家多加留意。（金門縣府提供）

針對地區65歲以上並於6／19前接種第1劑AZ疫苗的長輩鄉親，金門縣政府今天宣布，8／28將再度啟動4座大型接種站施打第2劑AZ疫苗，提醒大家多加留意。

4座大型AZ疫苗接種站為金城鎮金城體育館、金湖鎮金湖小巨蛋、金沙鎮金沙國中體育館、金寧鄉金寧中小學；另烈嶼鄉部份將由烈嶼衛生所於8月25日至27日分批接種。

縣府表示，中央流行疫情指揮中心規定AZ疫苗第1、2劑接種間隔為10至12周，縣府繼6／16設置4座大型疫苗接種站，為鄉親提供服務後，此次在第2劑開打時，再度啟動大型接種站服務。

縣衛生局說明，8／28在4鄉鎮開設AZ疫苗第2劑大型接種站，接種對象為65歲以上，且於6／19以前曾於縣內醫療院所接種AZ疫苗第1劑的長者。

該局將採取第1劑接種模式，日內循民政系統陸續派發通知單，以村里為單位，希望長者依照排定時間，分流前往接種站接種疫苗，以免久候。

衛生局並提醒，前往接種站接種疫苗時，應攜帶健保卡、身分證、疫苗接種卡(黃卡)。