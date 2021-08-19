FEAR of Taliban is so much that Desperate women threw Babies & Little Girls OVER RAZOR WIRE at airport compound asking British soldiers to take them 😭💔 #Afghanistan #Talibans #Taliban #SaveAfghanWomen pic.twitter.com/7RKehdyYat — Rosy (@rose_k01) August 18 2021

英國《獨立報》17日報導，隨著塔利班拿下喀布爾，準備建立新政府，令人鼻酸的人倫悲劇正不斷地在首都附近機場上演。喀布爾機場的英軍士兵回憶，有母親把襁褓中的嬰孩從鐵絲網的另一端拋過來，只求有好心的士兵伸出援手，救救她們的孩子、帶他們逃離這裡。

1名傘兵軍官難過的表示，「塔利班毆打她們，讓這些母親們感到絕望。她們嘴裡喃喃地喊到救救我的孩子，然後把嬰兒從鐵絲網的另一端拋向我們。接下來的事太可怕了，部分嬰兒不幸跌落在帶刺的鐵絲網上。看到的人都忍不住流下眼淚」。

Soldiers are checking paperwork; if they pass they're directed to the entry gate to be processed.



Terrified families - men women and large numbers of children are sent back.@ramsaysky watched as one little girl her parents and brothers were sent back towards the Taliban. pic.twitter.com/3AsQ8unIzD — Sky News (@SkyNews) August 18 2021

這場悲劇發生在喀布爾機場附近的巴倫飯店，這裡已成為尋求英國庇護的阿富汗人必定走訪的熱門據點。由於太多人前來尋求協助，情況已失控，別無他法的士兵只能用車輛與鐵絲網架起路障封住道路，卻演變成人倫悲劇。

事實上，在機場附近逃難的人潮擠爆，導致一名嬰孩與父母失散。現場只留下嬰孩躺在塑膠籃中嚎啕大哭，而身旁的親人已找不到蹤影。

A couple living in PD-5 #Kabul blame that their 7 Months Baby went missing from Kabul Airport yesterday during the chaos. Up to this instance they couldn’t find him. @AsvakaNews trying to help them find their baby through missing announcements on social media. pic.twitter.com/TDsJEXUXAR — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17 2021

《獨立報》指出，沿著巴倫飯店附近的道路，可以前往機場進而逃出阿富汗。對能順利搭上班機的人，未來是有希望的；但對沒能屏雀中選的人，則滿滿的絕望與憤怒。不少絕望的母親只能出此下策，希望英軍至少能帶她的孩子逃出阿富汗。

這條滿是碎石、塵土漫天的狹窄道路上，還有另一項危機，就是塔利班激進分子。他們與英國軍隊相對峙，有時雙方甚至只有幾碼的距離。除了英軍外，來自美國、法國、西班牙、土耳其與波蘭的特戰部隊，也忙著撤離本國公民。

“The Taliban are just one metre away from the British soldiers - a picture I never thought I'd see. We've watched as thousands converged on this base threatening to overwhelm the operation.”



The Taliban are controlling crowds making people go through multiple checkpoints. pic.twitter.com/5jt1YxxuVn — Sky News (@SkyNews) August 18 2021

相對於外國軍隊的，則是塔利班的哨點，手持AK-47步槍的塔利班分子，檢查來往行人的證件。所幸，塔利班與英軍除了偶爾的互相叫囂、彼此瞪視外，並沒有進一步的敵對行動。

有時哨站的士兵，稍稍不滿就毆打阿富汗民眾，撕毀他們的護照或證件，更加深民眾的絕望與憤怒感。名叫穆罕默德的男子作證，「他們就是這樣對我的」，說完指著手臂上與右肩的紫色瘀青。

他說，「我和我家人一起走著，其中1名塔利班對我妻子生氣的說話，然後抽起棍子打她。我撲上去保護我太太，然後就受傷。那個男人實際上是想繞過我打我老婆，他們好像很喜歡打女人」。

拿希米(Shahanaz Nasimi)的右腿纏著繃帶。為避免塔利班以穿著不當找碴，她穿著黑色長袍以防萬一，但還是被打傷了。她相信，自己被打只是因為想去機場。

拿希米和23歲的弟弟一起來到巴倫飯店。她們老家被塔利班占領，塔利班殺了她們15歲與28歲的兄弟。雖然拿希米跟弟弟沒有任何國家的簽證或文件，但她們想只要到了機場，就有機會被西方國家帶走。「我們家遭遇苦難，塔利班一直針對我們，更想再次傷害我們」。

她難掩失望的表示，雖然很多懂英語的人幫助她們，向官員解釋她們的情況，但仍沒有任何進展。「我還年輕，我想要自由的生活。如果沒有任何國家願意接納我們，我們就得再次回去面對塔利班」。

失去盼望的感覺不只發生在拿希米身上，貝拉爾(Ahmed Bellal)和他父親同樣對未來有著不確定的感覺。想要前往美國的貝拉爾，曾在美軍一處營區工作長達12年，現已取得相關文件以申請簽證。

無奈的是，他們護照過期了。貝拉爾害怕地說，「我們有麻煩了，塔利班會稱呼我們為美國的走狗，他們肯定會殺死我們」

《獨立報》強調，目前關於塔利班的暴行都難以證實。事實上，塔利班在首次記者會上強調，新政權會比過去20年更加寬容與溫和，也不會對那些曾為外國政府或國內政敵工作的人，展開獵巫式追殺。

不過，喀布爾街頭也的確有激進分子，特別是機場一帶，許多外國人都抱怨想去機場的人都在哨點被耽擱或被迫回頭。

1名英軍表示，「我們在這不是要來執行戰鬥任務，我們保護這些人的做法是盡快讓他們逃離傷害，可以想見這些人留下來會發生甚麼事」。

27歲的馬茲杜帶著她4歲的女兒出現在巴倫飯店大門口。她丈夫是長期虐待她的塔利班分子，難忍羞辱的馬茲杜只好帶著孩子逃出來。「他一直很暴力。塔利班獲勝後，他更嚴重了。他覺得他有權力打我，如果被他找到，我一定會被打到死」。

土耳其官員的回答讓她心碎，「你的簽證已經過期了」，當場讓馬茲杜落淚、黯然離開。所幸，一名英軍伸出援手，帶她到英國申請區。「我有相當權限可以把她安排系統內，但會不會通過就不確定了」。

隨著夜幕降臨，英軍營區外又聚滿人群，但鐵絲網的另一頭，塔利班也開始群聚。他們的身影掩蓋住盼望，帶來深深的恐懼與威脅，以及對未來不確定的不安。