國民防疫女神賈永婕最近將愛心觸角擴展到大馬、印尼等地，前(17日)晚間她才宣布送54台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、5台空氣清淨機、5000個N95口罩到大馬，並點名感謝星宇航空董事長張國煒贊助空運，今稍早賈永婕突然生氣說重話，指出有人想藉機混水摸魚偷用星宇航空的空運贊助，也讓網友傻眼。

今年5月中起台灣新冠肺炎本土疫情暴增，賈永婕為此自6月起發起送愛心餐到各大醫院的活動，之後又在相關人士建議下募資送醫療物資到各大醫院，造福許多病友，連在韓國的周子瑜也透過陶晶瑩聯繫上賈永婕，一口氣捐了50台PAPR（電動過濾式呼吸器），並表示是生日願望，可見對賈永婕做公益的信任及支持。

賈永婕最近點名感謝星宇航空董事長張國煒幫忙。（圖／中時資料照片）

先前常在臉書分享捐贈成果的賈永婕，6天前突然放話，直說：「馬來西亞的朋友還有醫護朋友們加油加油，繼續堅持下去，保持希望！我們的跨國支援前線行動開始！」，之後更分享突破盲點，「謝謝慈濟！台灣慈濟，大馬慈濟，謝謝你們！感恩，國際救援唯有慈濟！」前晚她開心宣布完成送醫療物資到馬來西亞的計畫，感謝星宇航空幫忙空運、物流公司幫忙報關、還有慈濟大馬分會協助配送，至於現金會交給台灣慈濟基金會，註明專款專用馬來西亞醫療物資援助。

文中，賈永婕不忘對星宇航空董事長張國煒喊話：「希望他以後還是要接我的電話喔」，今則收起笑臉表示消息傳開後竟有不肖人士想欺騙航空公司，「什麼？母湯喔！居然有人冒用我的名字要用星宇航空的贊助空運，我們有確認機制的喔！不可以這樣魚目混珠！請自重」，網友驚訝回說：「真的太糟糕。一定要找出來這樣冒用愛心的人」、「這太壞了吧.....壞人好多，希望不要影響了女神的善心」、「怎麼有那麼壞的人啊～～濫用別人的好意」、「居然還有這種人！太厚臉皮了吧！」。

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